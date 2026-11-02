(FOTO) Transportul ilegal a 135 de mii de cartușe de vânătoare a fost descoperit în Punctul de Trecere a Frontierei Albița din județul Vaslui



Un transport constând în 135 de mii de cartușe de vânătoare a fost descoperit de autorități în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, județul Vaslui.

Muniția, care urma să ajungă în Republica Moldova, era transportată fără documentele obligatorii de tranzit și fără escorta jandarmilor, așa cum prevede legea.

Întreaga cantitate a fost indisponibilizată, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată.

Ansamblul rutier era condus de un bărbat de 57 de ani, cu dublă cetățenie – română și moldovenească, care transporta mai multe categorii de mărfuri din România către Republica Moldova.

Cercetările vor fi continuate de polițiștii vasluieni de la Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, pentru stabilirea împrejurărilor în care a fost desfășurată activitatea și dispunerea eventualelor măsuri legale.

(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Poliția Română)