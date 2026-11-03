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(AUDIO) Varianta ocolitoare a municipiului Botoșani, un nou pas spre realizare

(AUDIO) Varianta ocolitoare a municipiului Botoșani, un nou pas spre realizare

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2026, 12:20

Lucrările la Varianta Ocolitoare a municipiului Botoșani intră într-o nouă etapă, după ce studiul de fezabilitate pentru cel de-al doilea segment a fost avizat în Comitetul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor.

„Acest aviz reprezintă un pas important pentru un obiectiv de care depinde fluidizarea traficului în zona Botoșani și care va face legătura cu punctul de trecere a frontierei spre Republica Moldova”, a precizat primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei.

Proiectul, derulat de Zona Metropolitană Botoșani, va urma, din acest moment, circuitul interministerial, după care vor fi necesare 2 hotărâri de Guvern: una pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și una pentru expropriere.

Traseul Etapei a 2-a a Variantei Ocolitoare va porni de la sensul giratoriu din zona Lebăda, de pe DN 28B Botoșani–Iași, și va urmări malul pârâului Dresleuca, între municipiul Botoșani și comuna Bălușeni. Apoi va intra pe teritoriul comunei Stăuceni și se va încheia la ieșirea din satul Victoria, în DN 29D Botoșani–Ștefănești.

Lungimea totală a tronsonului va fi de 15,3 km.Valoarea investiției, potrivit HG 907, este de 317 milioane de euro, și include investiția de bază, exproprierile, TVA și marja de buget. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO Gina Poenaru)

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