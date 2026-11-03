Manuscrisele și alte bunuri ale Muzeului Naţional ‘George Enescu’ vor fi aduse și expuse la Complexul Muzeal ‘Moldova’ din Iaşi



Manuscrisele şi celelalte bunuri de patrimoniu ale Muzeului Naţional ‘George Enescu’ din capitală au început să fie transferate la Complexul Muzeal Naţional ‘Moldova’ din Iaşi.

Ele vor fi păstrate în custodie temporară, în condiţii adecvate de depozitare, până la finalizarea lucrărilor de restaurare a Palatului Cantacuzino din Bucureşti, estimată la aproximativ trei ani.

Directorul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Alexandru Chituță, a declarat că manuscrisele nu vor fi doar depozitate, ci și restaurate.

În acest sens, vor fi achiziționate dispozitivele necesare, cu sprijin de la Ministerul Culturii, a mai precizat Alexandru Chituță:

Valoarea de asigurare a bunurilor care vor sosi la Iași este de 6 milioane de euro.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)