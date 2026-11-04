(AUDIO) Iași: Lipsa profesorilor pune în dificultate programul „Școala din spital”

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2026, 11:09

La Iași, programul „Școala din spital”, inițiat de Ministerul Educației, care le oferă copiilor cu boli cronice posibilitatea de a-și continua educația pe perioada internării, întâmpină dificultăți din cauza numărul insuficient de profesori dispuși să predea în aceste condiții.

Deși inițiativa le permite elevilor cu boli cronice, în special celor cu afecțiuni oncologice, să își continue studiile în timpul tratamentului, mai multe discipline nu au cadre didactice. Din cele 21 de posturi scoase la concurs de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, au fost ocupate doar opt.

Coordonatoarea proiectului, prof. univ. dr. Camelia Bogdănici, a declarat în emisiunea Starea Educației, că una dintre explicații este plata cu ora, care nu reprezintă o ofertă suficient de atractivă pentru mulți profesori.

Camelia Bogdănici: În primul rând, un profesor care merge la pediatrie trebuie să aibă o empatie pentru un copil care este cu o afecțiune și bineînțeles să poată comunica foarte bine cu un astfel de copil. În al doilea rând, aceste posturi pe care noi le-am scos la concurs sunt posturi la plata cu ora. Sincer, plata cu ora nu este extrem de ofertant plătită și atunci o parte din profesori, și aici noi, de exemplu, avem o problemă pentru că nu s-a prezentat nimeni pentru limba română și matematică, o parte dintre profesori preferă să meargă în alte școli, dacă se poate, sau chiar să mediteze acasă, decât să meargă într-un spital.

Prof. dr. Camelia Bogdănici a mai spus că alte discipline pentru care nu s-au prezentat cadre didactice în programul ”Școala din spital” sunt Informatica sau Științele Naturii.

UMF Iași va organiza o nouă selecție pentru completarea echipei și a solicitat Ministerului Educației informații privind eventualele cadre didactice nou-incluse în Corpul Național al Profesorilor pentru programul ”Școala din spital”. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)