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Puls Juridic: Cum prevenim violența în școli?

Puls Juridic: Cum prevenim violența în școli?

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2026, 12:17

Peste 2.700 de infracțiuni au fost înregistrate în unitățile de învățământ preuniversitar din România, în anul școlar 2025-2026, potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne.
Deși numărul este în scădere, față de anul precedent, 100 dintre fapte au vizat portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.
În urma incidentelor grave, petrecute în școlile din Bistrița și Pitești, în luna octombrie, Guvernul a anunțat suplimentarea numărului de paznici și consilieri școlari în unitățile de învățământ, sancțiuni mai aspre pentru actele de violență și pregătirea profesorilor pentru identificarea timpurie a riscurilor de violență și radicalizare.
Cât de eficiente pot fi aceste măsuri, dar și despre cauzele violenței în școli și prevenirea unor astfel de incidente discutăm cu Teodor Răileanu-Olariu, psiholog, psihoterapeut și cadru didactic universitar la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității ”Al. I. Cuza” din Iași.
Ascultați live ”Puls Juridic” înfiecare miercuri  de la 13.30,   http://www.radioiasi.ro/asculta-live/ sau pe frecvențele Radio Iași 1053 KHz AM, 90,8; 94,5 şi 96,3 MHz FM.
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