Preşedintele american Donald Trump recunoaşte rezultatele alegerilor legislative şi admite că republicanii au fost învinşi de democraţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2026, 10:40 / actualizat: 4 noiembrie 2026, 12:51

UPDATE ora 10:40 – Preşedintele american Donald Trump recunoaşte rezultatele alegerilor legislative şi admite că republicanii au fost învinşi de democraţi.

Datele arată că Partidul Democrat va controla ambele camere legislative. Trump a declarat la CBS News că va lucra cu democraţii, dar la canalul pro-republican Fox News a avertizat că va bloca legislaţia liberală care nu îi place.

„Blindaţi-vă cu avocaţi” – este mesajul de astăzi pentru republicani al democratului Robert Garcia din Comisia pentru supraveghere a Camerei Reprezentanţilor, unde liberalii vor deţine majoritatea de anul viitor, conform rezultatelor parţiale. Canalul CBS News menţionează că mesajul este un semnal relevant pentru potenţialul val de investigaţii ale Congresului asupra comportamentului administrativ şi politic al mai multor republicani, în special din aripa MAGA şi chiar a preşedintelui Trump. Asta deşi încă nu este clar dacă va exista o majoritate suficientă pentru o eventuală suspendare a lui Donald Trump. Rând pe rând, de la o oră la alta, candidaţii democraţi fie pentru Legislativ, fie pentru posturile de guvernatori vin în faţa americanilor şi îşi anunţă victoriile. Rând pe rând, şi republicanii îşi admit înfrângerile, iar pagina online a canalului conservator Fox News este dominată de titluri ca: „Baie de sânge”, „Răsturnare istorică” şi „Lovitură cutremurătoare” – trimiteri la înfrângerile usturătoare din state tradiţional republicane, ca Texas. Deasupra celorlalte titluri domină declaraţia lui Donald Trump că are puterea de veto. Însă titlul prezent în toată presa americană, indiferent de orientare, este că Donald Trump acceptă rezultatul alegerilor. „Cu siguranţă accept rezultatele, de ce nu aş face-o?” – a spus el la Fox News, în contextul în care America încă dezbate rolul său în atacul unor susţinători MAGA asupra legislativului american din 6 ianuarie 2021, după ce Trump a contestat atunci victoria lui Joe Biden la prezidenţiale. (Rador)

Alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA au reprezentat o înfrângere pentru majoritatea republicană şi au adus o serie de premiere istorice pentru aleşii proveniţi din rândul minorităţilor, notează miercuri AFP şi dpa.

Poate cea mai spectaculoasă dintre aceste premiere este victoria democratului Abdul El-Sayed în cursa din statul Michigan pentru un loc în Senatul Statelor Unite, el devenind primul musulman ales în această cameră a Congresului SUA.

Potrivit proiecţiilor difuzate de marile posturi de televiziune americane, democratul progresist în vârstă de 42 de ani, de origine egipteană şi născut în Michigan, l-a înfrânt pe republicanul Mike Rogers – fost deputat şi fost agent FBI – într-o cursă electorală extrem de urmărită, ajutând Partidul Democrat să recâştige controlul în Senat.

”Tu ai ales ura, Michigan a ales speranţa”, a declarat El-Sayed marţi noaptea în faţa susţinătorilor săi, referindu-se la Rogers.

Keisha Lance Bottoms a fost aleasă guvernator al statului Georgia, devenind prima femeie afro-americană care ocupă această funcţie. Pe website-ul său, ea se prezintă drept descendentă a unei familii de sclavi de pe o plantaţie din Georgia, stat din sudul SUA marcat profund de sclavie, segregare şi, ulterior, de lupta pentru drepturi civile.

Ea a fost primar al Atlantei, cel mai mare oraş din Georgia, între 2018 şi 2022.

Deb Haaland, membră a tribului Laguna Pueblo, a devenit la rândul său prima femeie amerindiană care obţine postul de guvernator, ea reuşind acest lucru în statul New Mexico (sud-vest). Haaland era deja cunoscută ca primul amerindian care obţine un portofoliu ministerial, ea fiind ministru însărcinat cu terenurile federale în mandatul preşedintelui democrat Joe Biden.

În nordul ţării, în statul Minnesota, Peggy Flanagan a devenit prima femeie amerindiană care accede în Senatul Statelor Unite. Până acum ea fusese viceguvernatoare a statului.

Ales în New Hampshire, Chris Pappas devine primul senator care şi-a declarat în mod deschis homosexualitatea. În vârstă de 46 de ani, provenit dintr-o familie greco-americană, Pappas a fost membru al Camerei Reprezentanţilor începând din ianuarie 2019.

Ca deputat, el s-a remarcat în special prin sprijinul pentru Equality Act, marele proiect de lege democrat vizând înscrierea în dreptul federal a protecţiilor contra discriminărilor bazate pe orientarea sexuală sau identitatea de gen. După victoria sa, el a apărut pe scenă alături de cel pe care l-a descris drept ”soţul său fantastic”.

Actualul lider al deputaţilor democraţi, Hakeem Jeffries, va fi primul afro-american care va prezida Camera Reprezentanţilor, după ce democraţii şi-au asigurat majoritatea.

Aceste rezultate electorale reflectă ”o respingere masivă a urii şi divizării”, a opinat Bill Shiebler, director de strategie pentru asociaţia cetăţenească State Voices. ”Aceşti noi lideri nu apar peste noapte. Ei provin din comunităţi care se organizează între două alegeri”, a explicat Shiebler. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)