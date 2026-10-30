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MAE/România a condamnat la OSCE atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră

MAE/România a condamnat la OSCE atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2026, 10:59

România a condamnat atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), în cadrul Forumului de Cooperare în domeniul Securităţii de miercuri şi la Consiliul Permanent de joi, la care au luat parte cele 57 de state participante şi Partenerii pentru Cooperare ai Organizaţiei, transmite Ministerul Afacerilor Externe.

‘În completarea demersurilor de informare a aliaţilor şi partenerilor din UE şi NATO, România a atras atenţia statelor participante OSCE asupra actului de sabotaj coordonat de Federaţia Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Braşov’, arată sursa citată.

În acest context, România a prezentat rezultatele investigaţiei autorităţilor române, în cooperare cu statele aliate, şi a atras atenţia asupra gravităţii incidentului. Partea română a subliniat că acesta ‘se înscrie în seria tot mai amplă şi mai complexă de acţiuni parte a războiului hibrid’.

În egală măsură, România a condamnat ‘atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime, atrăgând atenţia că acestea constituie încălcări ale dreptului internaţional şi pun în pericol siguranţa şi libertatea de navigaţie în Marea Neagră’. Totodată, au fost expuse încălcările spaţiului aerian naţional al României, ca urmare a intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurilor civile din Ucraina.

În reacţie, peste 40 de state participante la OSCE au exprimat solidaritatea cu România. Alături de celelalte state participante, România a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, în contextul războiului de agresiune al Rusiei, pledând pentru încetarea focului şi crearea unor condiţii favorabile pentru o pace negociată cuprinzătoare, justă şi durabilă.

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, formată din 57 de state participante, este cea mai mare organizaţie regională de securitate. OSCE a fost creată pentru menţinerea păcii, securităţii şi stabilităţii în Europa, prin prevenirea, gestionarea şi reducerea riscurilor.

Principalele structuri pentru consultări şi decizii la nivelul organizaţiei sunt Consiliul Permanent, care se ocupă de chestiuni politice, şi Forumul de Cooperare în domeniul Securităţii, care gestionează aspecte politico-militare. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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