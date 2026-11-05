A fost amânată judecarea solicitării lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 11:10

Călin Georgescu a fost adus în această dimineaţă la Tribunalul Bucureşti, unde urma să se judece solicitarea sa de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, însă procesul a fost amânat pentru luni, 9 noiembrie.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale se află în arest din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri din Buzău cu peste un milion de euro. De atunci, el a formulat mai multe cereri de eliberare şi a obţinut decizii favorabile la tribunal, însă toate au fost întoarse ulterior de magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti, (Rador/ FOTO radioiasi.ro)