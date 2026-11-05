Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » A fost amânată judecarea solicitării lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv

A fost amânată judecarea solicitării lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv

A fost amânată judecarea solicitării lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 11:10

Călin Georgescu a fost adus în această dimineaţă la Tribunalul Bucureşti, unde urma să se judece solicitarea sa de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, însă procesul a fost amânat pentru luni, 9 noiembrie.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale se află în arest din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri din Buzău cu peste un milion de euro. De atunci, el a formulat mai multe cereri de eliberare şi a obţinut decizii favorabile la tribunal, însă toate au fost întoarse ulterior de magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti, (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Ministerul Sănătăţii a suplimentat cu 230 de milioane de lei bugetele destinate urgenţelor medicale şi tratării pacienţilor în stare critică
Naţional miercuri, 4 noiembrie 2026, 09:37

Ministerul Sănătăţii a suplimentat cu 230 de milioane de lei bugetele destinate urgenţelor medicale şi tratării pacienţilor în stare critică

Ministerul Sănătăţii a suplimentat cu 230 de milioane de lei bugetele destinate urgenţelor medicale şi tratării pacienţilor în stare...

Ministerul Sănătăţii a suplimentat cu 230 de milioane de lei bugetele destinate urgenţelor medicale şi tratării pacienţilor în stare critică
MAI: Intervenţie în Marea Neagră pentru salvarea a şapte marinari după ce un remorcher s-a scufundat
Naţional miercuri, 4 noiembrie 2026, 07:22

MAI: Intervenţie în Marea Neagră pentru salvarea a şapte marinari după ce un remorcher s-a scufundat

Structurile Ministerului Afacerilor Interne intervin pentru salvarea a şapte marinari, cetăţeni turci, aflaţi la bordul unui remorcher care s-a...

MAI: Intervenţie în Marea Neagră pentru salvarea a şapte marinari după ce un remorcher s-a scufundat
Restaurarea Coifului de la Coţofeneşti a ajuns în faza finală
Naţional marți, 3 noiembrie 2026, 08:03

Restaurarea Coifului de la Coţofeneşti a ajuns în faza finală

Restaurarea Coifului de la Coţofeneşti a ajuns în faza finală, după ce specialiştii Muzeului Naţional de Istorie a României au reuşit să...

Restaurarea Coifului de la Coţofeneşti a ajuns în faza finală
MApN: O nouă alertă aeriană în apropierea frontierei României
Naţional marți, 3 noiembrie 2026, 07:42

MApN: O nouă alertă aeriană în apropierea frontierei României

Ministerul Apărării Naţionale a informat că, în noaptea de luni spre marţi, sistemul de supraveghere radar a detectat două ţinte aeriene în...

MApN: O nouă alertă aeriană în apropierea frontierei României
Naţional luni, 2 noiembrie 2026, 11:50

România şi Republica Moldova îşi consolidează cooperarea în domeniul apărării

România şi Republica Moldova îşi consolidează cooperarea în domeniul apărării. Luca Niculescu: La doar câteva zile după vizita la...

România şi Republica Moldova îşi consolidează cooperarea în domeniul apărării
Naţional luni, 2 noiembrie 2026, 09:44

Peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, în cadrul operaţiunii Jupiter

Peste 200 de percheziţi au loc astăzi în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, în cadrul operaţiunii Jupiter. Acţiunea de amploare...

Peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, în cadrul operaţiunii Jupiter
Naţional luni, 2 noiembrie 2026, 07:05

Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureatul din 2027

Ministerul Educaţiei anunţă că au fost publicate modele de subiecte pentru evaluarea naţională şi bacalaureatul de anul viitor. Modelele sunt...

Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureatul din 2027
Naţional luni, 2 noiembrie 2026, 07:01

Elevii se întorc astăzi la cursuri, după o săptămână de vacanţă

Elevii se întorc luni la cursuri, după o săptămână de vacanţă, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Anul...

Elevii se întorc astăzi la cursuri, după o săptămână de vacanţă