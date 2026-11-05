Pian, poezie și artă vizuală: turneul național Classic Unlimited revine la Iași cu două concerte gratuite

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 10:35

După aproape zece ani de la primul concert din România, turneul Classic Unlimited revine la Iași cu două evenimente în 12 și 13 noiembrie, care vor încheia turneul național din acest an.

Există o legătură specială între Classic Unlimited și Iași. În 2015, pianistul Bogdan Vaida a inițiat proiectul în Germania, sub numele Klassik Mittendrin, cu un concert într-un atelier de motociclete. Doi ani mai târziu, conceptul a ajuns în România, iar primul concert a avut loc chiar la Iași, la Hala Fix. De atunci, pianul Classic Unlimited a călătorit prin zeci de localități și a ajuns în spații dintre cele mai diverse – de la castele, muzee și biserici, la hale industriale și locuri neconvenționale. Revenirea la Iași, pentru ultimele două concerte ale ediției din acest an, marchează o întâlnire cu locul de unde a început călătoria proiectului în România.

„În acest an am pornit de la ideea că poezia și muzica au în comun mai mult decât pare la prima vedere: ambele pot spune lucruri pe care uneori cuvintele obișnuite nu le pot exprima. Am ales opt poezii care au inspirat lucrările din program și am invitat patru compozitori contemporani să intre în acest dialog. Pentru mine, The Sound of Poetry este și o continuare firească a ceea ce facem de zece ani: prezentăm muzica într-un mod direct, accesibil și apropiat de oameni, în locuri în care nu te-ai aștepta să găsești un pian de concert”, spune pianistul Bogdan Vaida, fondatorul Classic Unlimited.

Tema ediției din 2026, „The Sound of Poetry”, aduce împreună opt lucrări muzicale inspirate de poezie: patru creații din repertoriul clasic și patru lucrări contemporane semnate de compozitorii români Alexandru Murariu, Cristian Bence-Muk, Ciprian Gabriel Pop și Șerban Marcu. Programul traversează epoci și stiluri muzicale diferite, iar pianistul Bogdan Vaida completează interpretarea cu povești și reflecții despre compozitori, poezie și sursele de inspirație ale muzicii.

Experiența concertelor este completată de expoziția „Classic Unlimited x Poster x Poem”, realizată în parteneriat cu Asociația Glitch. Aceasta reunește lucrările a opt ilustratori contemporani, care au transpus în imagini poeziile și universurile muzicale ale ediției. Expoziția însoțește turneul și oferă publicului o perspectivă vizuală asupra legăturii dintre cuvânt, sunet și imagine.

În cei aproape zece ani de activitate, Classic Unlimited a dus muzica clasică în locuri în care publicul nu se așteaptă să întâlnească un pian de concert, apropiind-o de oameni și de comunități diverse. Proiectul a ajuns la aproximativ 15.000 de spectatori, prin 95 de concerte organizate în spații neconvenționale din țară. Ediția din 2026 a inclus 13 concerte în 9 județe și a ajuns în 13 spații speciale. Pe lângă componenta concertistică și expoziția itinerantă, proiectul a cuprins și patru masterclass-uri dedicate elevilor de liceu din Bistrița, Deva, Zalău și Baia Mare, susținute de prof. univ. dr. Vera Negreanu.

Două întâlniri cu muzica și poezia

Alegerea celor două spații din Iași reflectă două dintre direcțiile care definesc Classic Unlimited: apropierea muzicii de viața de zi cu zi și crearea unor legături între muzică și universul cultural al locurilor în care ajunge.

Concertul de la Centrul de Relații cu Clienții E.ON Energie România Iași aduce pianul într-un spațiu neconvențional, într-un loc asociat în mod obișnuit cu activitatea profesională și rutina de zi cu zi. Este o ocazie de a transforma biroul într-un spațiu de întâlnire cu muzica și de a aduce concertul mai aproape de oameni, chiar în mediul în care își petrec o parte importantă din timp.

Pentru concertul care încheie turneul, alegerea Casei Muzeelor are o legătură directă cu tema ediției, The Sound of Poetry. Chiar lângă sala în care va avea loc concertul se află Muzeul Poeziei, un spațiu dedicat universului poetic, care completează dialogul dintre muzică și literatură propus de programul din acest an.

Cele două evenimente Classic Unlimited de la Iași:

Joi, 12 noiembrie, de la ora 16:00 – concert la Centrul de Relații cu Clienții ON Energie România Iași.

– concert la Centrul de Relații cu Clienții ON Energie România Iași. Vineri, 13 noiembrie, de la ora 18:30 – concertul de încheiere a turneului național 2026, la Casa Muzeelor din Iași, strada Vasile Alecsandri nr. 6.

Participarea este gratuită, pe bază de rezervare, în limita locurilor disponibile. Detalii și înscrieri pe https://turneu.classicunlimited.ro/concerte/.

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Cluj, Radio Itsy Bitsy, EBS Radio, Radio Transilvania, Observator Cultural, Scena9, România Pozitivă, Romania Tourism, Clujul Copiilor, Visit Cluj, I like Cluj, Cluj4Ever.

Classic Unlimited 2026 – „The Sound of Poetry” este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).