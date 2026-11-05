(AUDIO) Centrul Cultural Elen din Iași, inaugurat la Palatul Braunstein

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 07:40

Un nou spațiu dedicat promovării culturii și identității elene a fost inaugurat aseară, la Iași.

Centrul Cultural Elen, un proiect al Uniunii Elene din România, a fost deschis în prezența primarului Mihai Chirica, a ambasadoarei Greciei în România, Excelența Sa Lili Evangelia Grammatika, și a deputatului Dragoș Gabriel Zisopol, președintele Uniunii Elene din România.

Ambasadoarea Greciei a subliniat importanța acestui proiect pentru păstrarea legăturilor istorice și culturale dintre cele două țări.

Lili Evangelia Grammatika: Este foarte important pentru prezentul și viitorul schimburilor noastre academice și culturale. Cred că acest proiect va stimula și va cultiva interesul pentru Iași în Grecia, dar și pentru Grecia în Iași, punând în valoare potențialul orașului de a deveni o destinație turistică pentru vizitatorii greci și, totodată, o destinație de interes pentru oamenii de afaceri din Grecia. Ne propunem să organizăm anual cât mai multe evenimente – unul, două, trei sau chiar mai multe, în măsura posibilităților – cu participarea Ambasadei Greciei, a comunității oamenilor de afaceri greci și, bineînțeles, a mediului academic din Grecia, în colaborare cu universitățile și reprezentanții mediului universitar din Iași.

Pentru comunitatea elenă din România, inaugurarea centrului reprezintă un pas important în promovarea identității, limbii și tradițiilor grecești, după cum a declarat deputatul Dragoș Gabriel Zisopol, președintele Uniunii Elene din România.

Dragoș Gabriel Zisopol: Este de o importanță majoră să putem să aducem tot ceea ce putem ca valoare adăugată tinerei generații, pentru că, așa cum bine știți, trăim într-o lume a TikTokului, a social media, a modului în care tinerii nu sunt aplecați așa cum cred eu că ar trebui să fie asupra studiului, asupra culturii, acesta este elementul fundamental pentru care, iată, istoria Greciei, creștin ortodoxia, educația în bine a fiecăruia dintre noi și multe alte elemente au stat la baza deschiderii acestui centru cultural fundamental în Iași.

Evenimentul a fost marcat și de vernisajul expoziției foto „Revoluția elenă pe pământ românesc”, dedicată unui episod important din istoria comună a celor două popoare. În februarie 1821, Iașul a devenit unul dintre punctele de plecare ale mișcării de eliberare a Greciei de sub dominația otomană, odată cu intrarea lui Alexandru Ipsilanti în Moldova și lansarea acțiunii Eteriei.

Povestea acestor legături istorice este readusă în atenție și prin documentarul realizat de regizoarea Roxana Gheorghe, care a vorbit despre demersul de recuperare a acestei pagini de istorie. Filmul va fi putea fi urmărit diseară, începând cu ora 17:00, la Casa de Cultură Mihai Ursachi din Copou.

Roxana Gheorghe: Este un film și de acțiune, am putea spune, și tot ce a însemnat mișcarea de eliberare a Greciei, prin reconstituirile pe care am reușit să le facem, mulțumită Uniunii Elene din România și membrilor comunităților din filialele din Prahova, București și Galați, dar și a celor care au adus un strop din cunoașterea lor amplă a personalităților care au luat parte la el. Este un film interesant, intrigant, pe de altă parte, și cred că foarte ofertant pentru o oră de vizionare.

Noul centru cultural își propune să devină un spațiu al dialogului intercultural, al educației și al promovării patrimoniului elen, consolidând relațiile de prietenie dintre România și Grecia. (Radio Iași/ Lucian Bălănuță/ FOTO radioiasi.ro)