(FOTO/ AUDIO) Vasile Asandei, director al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est: România va trebui să elaboreze un plan care să stabilească prioritățile în ceea ce privește investițiile
4 noiembrie 2026, 17:30
Pentru viitorul exercițiu financiar european, România va trebui să elaboreze un plan care să stabilească prioritățile în ceea ce privește investițiile.
Directorul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, Vasile Asandei, a precizat astăzi, în cadrul Forumului Regional „Conectăm Moldova”, desfășurat la Iași, că dezvoltarea infrastructurii cu ajutorul fondurilor europene reprezintă o prioritate și pentru perioada 2028 – 2034:
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)