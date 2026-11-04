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(FOTO/ AUDIO) Vasile Asandei, director al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est: România va trebui să elaboreze un plan care să stabilească prioritățile în ceea ce privește investițiile

(FOTO/ AUDIO) Vasile Asandei, director al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est: România va trebui să elaboreze un plan care să stabilească prioritățile în ceea ce privește investițiile
4 noiembrie 2026, 17:30

Pentru viitorul exercițiu financiar european, România va trebui să elaboreze un plan care să stabilească prioritățile în ceea ce privește investițiile.

Directorul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, Vasile Asandei, a precizat astăzi, în cadrul Forumului Regional „Conectăm Moldova”, desfășurat la Iași, că dezvoltarea infrastructurii cu ajutorul fondurilor europene reprezintă o prioritate și pentru perioada 2028 – 2034:

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

 

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