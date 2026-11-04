(FOTO/ AUDIO) Vasile Asandei, director al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est: România va trebui să elaboreze un plan care să stabilească prioritățile în ceea ce privește investițiile

Pentru viitorul exercițiu financiar european, România va trebui să elaboreze un plan care să stabilească prioritățile în ceea ce privește investițiile.

Directorul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, Vasile Asandei, a precizat astăzi, în cadrul Forumului Regional „Conectăm Moldova”, desfășurat la Iași, că dezvoltarea infrastructurii cu ajutorul fondurilor europene reprezintă o prioritate și pentru perioada 2028 – 2034:

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)