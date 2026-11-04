(FOTO/ AUDIO) Iulian Fota, expert în securitate: Iașiul, polul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina și interconexiune între blocul comunitar și Republica Moldova

În noul context geopolitic, Iașiul va deveni polul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina, dar va reprezenta și o interconexiune între Uniunea Europeană și Republica Moldova, a declarat astăzi, la Iași, fostul consilier prezidențial Iulian Fota.

Prezent la Forumul Regional „Conectăm Moldova”, expertul în securitate a mai declarat că aderarea Republicii Moldova la spațiul comunitar, în următorii zece ani, va aduce avantaje inclusiv țării noastre.

Referindu-se la conflictul militar din Ucraina, Iulian Fota a precizat că sprijinul european este fundamental deoarece armata rusă nu trebuie să depășească frontiera fluviului Nipru:

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)