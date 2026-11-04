(FOTO/ AUDIO) Iulian Fota, expert în securitate: Iașiul, polul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina și interconexiune între blocul comunitar și Republica Moldova
4 noiembrie 2026, 17:22 / actualizat: 4 noiembrie 2026, 18:24
În noul context geopolitic, Iașiul va deveni polul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina, dar va reprezenta și o interconexiune între Uniunea Europeană și Republica Moldova, a declarat astăzi, la Iași, fostul consilier prezidențial Iulian Fota.
Prezent la Forumul Regional „Conectăm Moldova”, expertul în securitate a mai declarat că aderarea Republicii Moldova la spațiul comunitar, în următorii zece ani, va aduce avantaje inclusiv țării noastre.
Referindu-se la conflictul militar din Ucraina, Iulian Fota a precizat că sprijinul european este fundamental deoarece armata rusă nu trebuie să depășească frontiera fluviului Nipru:
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)