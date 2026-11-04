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(FOTO/ AUDIO) Iulian Fota, expert în securitate: Iașiul, polul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina și interconexiune între blocul comunitar și Republica Moldova

(FOTO/ AUDIO) Iulian Fota, expert în securitate: Iașiul, polul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina și interconexiune între blocul comunitar și Republica Moldova
4 noiembrie 2026, 17:22 / actualizat: 4 noiembrie 2026, 18:24

În noul context geopolitic, Iașiul va deveni polul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina, dar va reprezenta și o interconexiune între Uniunea Europeană și Republica Moldova, a declarat astăzi, la Iași, fostul consilier prezidențial Iulian Fota.

Prezent la Forumul Regional „Conectăm Moldova”, expertul în securitate a mai declarat că aderarea Republicii Moldova la spațiul comunitar, în următorii zece ani, va aduce avantaje inclusiv țării noastre.

Referindu-se la conflictul militar din Ucraina, Iulian Fota a precizat că sprijinul european este fundamental deoarece armata rusă nu trebuie să depășească frontiera fluviului Nipru:

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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