(FOTO/ AUDIO) Anaton Șalaru, fost ministru al Apărării de la Chișinău: Republica Moldova are nevoie de sprijinul României în domeniul energiei și al transporturilor

Interconectarea infrastructurii energetice și de transport a Republicii Moldova cu cea a României reprezintă o prioritate pentru Guvernul de la Chișinău, a afirmat astăzi, la Iași, în cadrul Forumului Regional „Conecăm Moldova”, fostul ministru moldovean al Apărării, Anatol Șalaru.

Problemele energetice ale Republicii Moldova ar putea fi rezolvate cu ajutor din partea României, a mai spus acesta:

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a mai punctat că realizarea Autostrăzii A8 reprezintă pentru Guvernul de la Chișinău o prioritate, care va facilita atragerea de investiții europene necesare țării vecine.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)