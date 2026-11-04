(FOTO) Un primar din județul Neamț a fost reținut pentru abuz în serviciu, acesta ar fi recostruit doar pe hârtie un pod în comună

Primarul comunei Dămuc din județul Neamț, Anton Covasan, a fost reţinut pentru 24 de ore, în cadrul unui dosar penal de delapidare, abuz în serviciu și obținere ilegală de fonduri.

În acelaşi dosar, a fost reţinut şi administratorul unei societăţi comerciale.

Datele din anchetă arată că, în anul 2020, mai mulți funcţionari publici din cadrul Primăriei Dămuc au efectuat demersuri pentru a obţine, în mod nelegal, fonduri de la bugetul de stat, pentru a efectua lucrări de refacere a infrastructurii locale.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, ar fi vorba de un pod din localitatea Trei Fântâni, care ar fi fost declarat, în fals, calamitat de inundaţii şi pentru care s-a obţinut suma de 400.000 de lei de la Fondul de intervenţie al Guvernului.

Procurorii au declanşat urmărirea penală faţă de trei persoane şi o societate comercială, fiind, totodată, reținuți primarul Anton Covasan şi a administratorul societăţii comerciale.

(Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro)