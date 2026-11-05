Iași: Întrerupere temporară a apei potabile în Valea Lupului și pe strada Bazinelor din Uricani

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 10:30

APAVITAL S.A. informează că, din cauza unei defecțiuni apărute la rețeaua de energie electrică aparținând Delgaz Grid, Stația de Pompare din localitate Valea Lupului nu beneficiază de alimentarea cu energie electrică necesară funcționării la parametrii normali.

În aceste condiții, furnizarea apei potabile este întreruptă astăzi, 5 noiembrie 2026, până la ora estimată 17.30, pentru utilizatorii din localitatea Valea Lupului (partial) și strada Bazinelor din localitatea Uricani, județul Iași.

APAVITAL S.A. urmărește evoluția situației, iar revenirea la parametrii normali de furnizare depinde de remedierea defecțiunii și reluarea alimentării cu energie electrică a stației de pompare. În cazul în care intervalul estimat comunicat de Delgaz Grid se modifică, informațiile vor fi actualizate corespunzător.