TUIASI, pe harta internațională a calculului cuantic: Qiskit Fall Fest 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 10:28

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) găzduiește, pentru al doilea an consecutiv, evenimente din cadrul Qiskit Fall Fest, inițiativa internațională dedicată calculului cuantic, susținută de IBM Quantum. În perioada 5–8 noiembrie 2026, programul de la Iași include un seminar despre legătura dintre inteligența artificială și calculul cuantic și cea de-a doua ediție a Quantum Hackathon. În premieră, TUIASI deschide hackathonul și către elevii de liceu, printr-un traseu special, “Quantum Challenge pentru liceeni”.

Organizate în colaborare cu FreeYa Mind Campus, singurul Centru de Inovare Cuantică IBM din România, activitățile oferă participanților oportunitatea de a descoperi aplicațiile calculului cuantic, de a utiliza instrumente și resurse IBM Quantum și de a interacționa direct cu cercetători și specialiști din domeniu.

Qiskit Fall Fest este o serie globală de evenimente care conectează comunități universitare și tehnologice din întreaga lume. Potrivit IBM, ediția din 2025 a reunit peste 32.000 de participanți din aproximativ 150 de universități. În România, programul din acest an se desfășoară între 29 octombrie și 27 noiembrie, cu evenimente la Iași, Cluj-Napoca și Timișoara.

Programul Qiskit Fall Fest 2026 la Iași

6 noiembrie | Quantum Machine Learning: AI + Quantum

Seminar în format hibrid – participare fizică sau online

Seminarul explorează legătura dintre inteligența artificială și calculul cuantic, prezentând modul în care cele două domenii pot fi combinate pentru procesarea și analiza datelor. Participanții vor descoperi principalele concepte și aplicații ale învățării automate cuantice, precum și posibilitățile și limitările actuale ale tehnologiei. Evenimentul este deschis studenților, cercetătorilor și profesioniștilor, fără a fi necesare cunoștințe anterioare de calcul cuantic.

Preînscriere la seminarul Quantum Machine Learning – 6 noiembrie, 10.00-14.00

6–8 noiembrie | Quantum Hackathon Iași – ediția a II-a

Participare exclusiv fizică

Locație: Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Str. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron nr. 27, Iași.

Evenimentul central al programului este cea de-a doua ediție a Quantum Hackathon Iași. Timp de un weekend, participanții vor lucra la provocări inspirate din cercetarea cuantică, folosind Qiskit, platforma software open-source dezvoltată de IBM, și resurse IBM Quantum, cu sprijinul mentorilor prezenți.

Hackathonul include trei trasee, adaptate experienței și categoriei de participanți:

Beginner Track – pentru studenți și cercetători aflați la început de drum în calculul cuantic;

– pentru studenți și cercetători aflați la început de drum în calculul cuantic; Advanced Track – pentru participanții cu experiență, care vor aborda provocări tehnice mai complexe;

– pentru participanții cu experiență, care vor aborda provocări tehnice mai complexe; Quantum Challenge pentru liceeni – un program pilot dedicat liceenilor, introdus în premieră de TUIASI, cu un program special de pregătire și competiție.

Calendarul hackathonului:

6 noiembrie, ora 18:30: deschiderea oficială;

deschiderea oficială; 6–8 noiembrie: activități practice, mentorat și dezvoltarea proiectelor;

activități practice, mentorat și dezvoltarea proiectelor; 8 noiembrie, ora 12:30: festivitatea de premiere.

Pentru traseele Beginner și Advanced, participanții se pot înscrie individual sau în echipă, indiferent de nivelul de experiență în calculul cuantic.

Preînscriere la Quantum Hackathon Iași – 6–8 noiembrie

6–7 noiembrie | Quantum Challenge pentru liceeni

Competiție dedicată echipelor din trei licee ieșene

Quantum Challenge este componenta hackathonului dedicată liceenilor, cu un program special de pregătire și provocări adaptate nivelului lor de cunoștințe. Activitățile sunt organizate de Facultatea de Automatică și Calculatoare a TUIASI, în parteneriat cu FreeYa Mind Campus.

Ediția-pilot reunește trei echipe de câte patru elevi din clasele a XI-a și a XII-a, de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” și Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, fiecare însoțită de un profesor coordonator.

Elevii vor descoperi principiile calculului cuantic pornind de la noțiuni matematice studiate la liceu și vor avea ocazia să ruleze propriile programe pe calculatoare cuantice IBM, sub îndrumarea mentorilor. Nu sunt necesare cunoștințe anterioare în domeniu.

Programul dedicat liceenilor include un workshop introductiv pe 6 noiembrie, între orele 18:30 și 20:30, iar pe 7 noiembrie continuă cu o competiție practică, vizitarea laboratoarelor de cercetare, prezentarea proiectelor și premierea echipelor.

Prin această inițiativă, TUIASI le oferă liceenilor o primă experiență practică în calculul cuantic și oportunitatea de a interacționa direct cu studenți și cercetători.

Qiskit Fall Fest 2026, prezent și la Cluj-Napoca și Timișoara

Programul național include și două seminarii în format hibrid: Quantum Optimization, desfășurat pe 29 octombrie la Cluj-Napoca, dedicat aplicațiilor calculului cuantic în rezolvarea problemelor de optimizare, și Error Correction in Quantum Computing, programat pe 27 noiembrie la Timișoara, care abordează metodele de identificare și corectare a erorilor din sistemele cuantice.

Înscrieri pentru evenimentele din Iași

Locurile pentru seminarul Quantum Machine Learning și pentru traseele Beginner și Advanced ale Quantum Hackathon sunt limitate, iar participarea se face pe baza unei preînscrieri. Aplicațiile vor fi analizate de organizatori, iar persoanele selectate vor primi confirmarea prin e-mail.

Participarea la Quantum Challenge pentru liceeni este organizată separat, prin intermediul celor trei licee invitate.

PREÎNSCRIERE LA EVENIMENTELE QISKIT FALL FEST 2026 DIN IAȘI

Detaliile organizatorice suplimentare vor fi comunicate participanților confirmați.