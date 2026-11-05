Cobza: de la dalta meșterului la degetele tinerilor învățăcei – temă a emisiunii TRADIȚII de joi, 5 noiembrie, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 07:56

Stimați prieteni, mulți dintre dumneavoastră știți de cobza românească și meșteșugul de făurire a acestui vechi instrument muzical că au fost incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO/ Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură – o recunoaștere internațională foarte importantă pentru România și Republica Moldova.

În peisajul amintit, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții (joi, 5 nov. 2026, h 21:03), revenim la acest subiect și povestim despre importanța, pentru comunitate, a două proiecte foarte interesante: Cobza – primele acorduri, salvgardarea și revitalizarea patrimoniului muzical tradițional și Patrimoniul cobzei – noua generație, noi contexte de receptare, proiecte ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași. Proiectele sunt cofinanțate de Administrația Fondului Cultural Național.

Concret, atât despre cele două proiecte, cât și despre activitățile din programul acestora vorbim, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții (joi, 5 nov. 2026, h 21:03), cu Ozana Dram, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași (Consiliul Județean Iași) și cu etnolog Ioana Repciuc, doctor în Filologie, de la Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, membru al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (CNSPCI).

Spre finalul emisiunii, stăm de vorbă cu scriitorul Traian Vasilcău din Chișinău, dialog pe care l-am realizat în incinta Centrului Academic Internațional „Mihai Eminescu” din cadrul Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, mai exact la evenimentul „Două Maluri – Un singur grai”, proiect cultural transfrontalier dedicat Zilei Internaționale a Graiului și Zilei Europene a Limbilor, eveniment desfășurat în ziua de vineri, 25 septembrie 2026, începând cu ora 13.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 5 NOV. 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași