Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » Cobza: de la dalta meșterului la degetele tinerilor învățăcei – temă a emisiunii TRADIȚII de joi, 5 noiembrie, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban

Cobza: de la dalta meșterului la degetele tinerilor învățăcei – temă a emisiunii TRADIȚII de joi, 5 noiembrie, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban

Cobza: de la dalta meșterului la degetele tinerilor învățăcei – temă a emisiunii TRADIȚII de joi, 5 noiembrie, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 07:56

Stimați prieteni, mulți dintre dumneavoastră știți de cobza românească și meșteșugul de făurire a acestui vechi instrument muzical că au fost incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO/ Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură – o recunoaștere internațională foarte importantă pentru România și Republica Moldova.

În peisajul amintit, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții (joi, 5 nov. 2026, h 21:03), revenim la acest subiect și povestim despre importanța, pentru comunitate, a două proiecte foarte interesante: Cobza – primele acorduri, salvgardarea și revitalizarea patrimoniului muzical tradițional și Patrimoniul cobzei noua generație, noi contexte de receptare, proiecte ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași. Proiectele sunt cofinanțate de Administrația Fondului Cultural Național.

Concret, atât despre cele două proiecte, cât și despre activitățile din programul acestora vorbim, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții (joi, 5 nov. 2026, h 21:03), cu Ozana Dram, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași (Consiliul Județean Iași) și cu etnolog Ioana Repciuc, doctor în Filologie, de la Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, membru al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (CNSPCI).

Spre finalul emisiunii, stăm de vorbă cu scriitorul Traian Vasilcău din Chișinău, dialog pe care l-am realizat în incinta Centrului Academic Internațional „Mihai Eminescu” din cadrul Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, mai exact la evenimentul „Două Maluri – Un singur grai”, proiect cultural transfrontalier dedicat Zilei Internaționale a Graiului și Zilei Europene a Limbilor, eveniment desfășurat în ziua de vineri, 25 septembrie 2026, începând cu ora 13.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 5 NOV. 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICIhttps://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași

Etichete:
(AUDIO) Mihai Eminescu în dialog cu marea literatură a lumii, o apariție editorială de referință, prezentată publicului ieșean
Emisiuni miercuri, 4 noiembrie 2026, 09:44

(AUDIO) Mihai Eminescu în dialog cu marea literatură a lumii, o apariție editorială de referință, prezentată publicului ieșean

În programul Zilelor Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2026) a avut loc prezentarea volumului „Mihai Eminescu și Republica...

(AUDIO) Mihai Eminescu în dialog cu marea literatură a lumii, o apariție editorială de referință, prezentată publicului ieșean
#StareaEducației (INTERVIU) Programul ”Școala din spital” întâmpină dificultăți, la Iași, în găsirea cadrelor didactice. Prof. dr. Camelia Bogdănici: Nu avem profesori pentru discipline ca limba română, matematică, științe. Plata cu ora nu este suficient de atractivă financiar, iar acest lucru face ca profesorii să prefere alte școli sau să ofere meditații în privat.
Emisiuni miercuri, 4 noiembrie 2026, 08:59

#StareaEducației (INTERVIU) Programul ”Școala din spital” întâmpină dificultăți, la Iași, în găsirea cadrelor didactice. Prof. dr. Camelia Bogdănici: Nu avem profesori pentru discipline ca limba română, matematică, științe. Plata cu ora nu este suficient de atractivă financiar, iar acest lucru face ca profesorii să prefere alte școli sau să ofere meditații în privat.

Pentru copiii care se confruntă cu boli cronice și sunt nevoiți să petreacă perioade îndelungate în spital, întreruperea școlii poate...

#StareaEducației (INTERVIU) Programul ”Școala din spital” întâmpină dificultăți, la Iași, în găsirea cadrelor didactice. Prof. dr. Camelia Bogdănici: Nu avem profesori pentru discipline ca limba română, matematică, științe. Plata cu ora nu este suficient de atractivă financiar, iar acest lucru face ca profesorii să prefere alte școli sau să ofere meditații în privat.
Filmele premiate la Cannes se văd la Iași, la Cinema Ateneu, în primul weekend de Brumar! Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 3 noiembrie 2026, 10:38

Filmele premiate la Cannes se văd la Iași, la Cinema Ateneu, în primul weekend de Brumar! Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Filmele premiate la Cannes se văd la Iași, la Cinema Ateneu, în primul weekend de Brumar! Șapte filme în 3 zile de...

Filmele premiate la Cannes se văd la Iași, la Cinema Ateneu, în primul weekend de Brumar! Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași! Profesorul universitar Ioan Milică, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 3 noiembrie 2026, 10:31

Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași! Profesorul universitar Ioan Milică, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan

Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași!  Zilele Bibliotecii, în desfășurare până pe 6 noiembrie Astăzi și mâine, 4...

Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași! Profesorul universitar Ioan Milică, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 3 noiembrie 2026, 09:41

(AUDIO) Cartea – Învățarea conștientă, de Roxana-Elena Leonte, lansată la Iași

În ziua de joi, 22 octombrie 2026, începând cu ora 14, în incinta Librăriei „Orest Tafrali”, Corp A, Universitatea „Alexandru Ioan...

(AUDIO) Cartea – Învățarea conștientă, de Roxana-Elena Leonte, lansată la Iași
Emisiuni marți, 3 noiembrie 2026, 08:25

Comunismul românesc: surse, memorie și întrebări

Cum înțelegem astăzi comunismul și ce ne dezvăluie documentele despre viața sub regimul totalitar? Înaintea celei de-a XV-a ediții a...

Comunismul românesc: surse, memorie și întrebări
Emisiuni luni, 2 noiembrie 2026, 21:10

Trick or Trill : Classix Lab 2026, la Iași, cu violonista Irina Mureșanu și pianistul Dragoș Cantea

Aveam amintirile superbe de la Classix Lab 2024 (Codex Caioni, Balkan Tango (acordeon, oboi și flaut la Bojdeuca din Țicău, pe fond de...

Trick or Trill : Classix Lab 2026, la Iași, cu violonista Irina Mureșanu și pianistul Dragoș Cantea
Emisiuni luni, 2 noiembrie 2026, 16:00

De ziua Radio România Iași – INVITAȚIILE THALIEI cu Alex Aciobăniței (02.11.2026)

Alex Aciobăniței (jurnalist cultural, realizator al emisiunilor ”Invitațiile Thaliei”, ”Spectacolul artei”, ”Evreii azi”, autor de...

De ziua Radio România Iași – INVITAȚIILE THALIEI cu Alex Aciobăniței (02.11.2026)