Astăzi se lansează, la Iași, SkillUp Sport! Conferențiar universitar doctor Iulian Dumitru, în matinal cu Adina Șuhan

Oportunitate pentru sportivii aflați la final de carieră! 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝗨𝗽 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧! Formare și Integrare Profesională pentru sportivi!
Conferința de lansare a proiectului 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝗨𝗽 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧: Formare și Integrare Profesională pentru Sportivi are loc astăzi, 5 noiembrie 2026, de la ora10:30 în Aula Magna „Mihai Eminescu” – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Proiectul dedicat sportivilor aflați la final de carieră, urmărește sprijinirea tranziției către o nouă etapă profesională prin formare și certificare profesională, dezvoltarea de competențe, consiliere și mediere pe piața muncii.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este partener în proiect, prin Facultatea de Educație Fizică și Sport, care asigură componenta academică și de specialitate în domeniul sportului, prin activități de formare, sprijin pentru grupul-țintă și valorificarea experienței și competențelor dobândite de sportivi în vederea tranziției către o nouă etapă profesională.
Pentru participanți, proiectul oferă oportunități de formare și certificare profesională, valorificarea experienței acumulate în sport și creșterea șanselor de integrare pe piața muncii.
Proiectul 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝗨𝗽 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧 este cofinanțat de Uniunea Europeană!
Conferențiar universitar doctor Iulian Dumitru, în matinal cu Adina Șuhan:
#StareaEducației (INTERVIU) Programul ”Școala din spital” întâmpină dificultăți, la Iași, în găsirea cadrelor didactice. Prof. dr. Camelia Bogdănici: Nu avem profesori pentru discipline ca limba română, matematică, științe. Plata cu ora nu este suficient de atractivă financiar, iar acest lucru face ca profesorii să prefere alte școli sau să ofere meditații în privat.
Pentru copiii care se confruntă cu boli cronice și sunt nevoiți să petreacă perioade îndelungate în spital, întreruperea școlii poate...