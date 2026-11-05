Astăzi se lansează, la Iași, SkillUp Sport! Conferențiar universitar doctor Iulian Dumitru, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 09:30

Oportunitate pentru sportivii aflați la final de carieră! 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝗨𝗽 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧! Formare și Integrare Profesională pentru sportivi!

Conferința de lansare a proiectului 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝗨𝗽 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧: Formare și Integrare Profesională pentru Sportivi are loc astăzi, 5 noiembrie 2026, de la ora10:30 în Aula Magna „Mihai Eminescu” – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Proiectul dedicat sportivilor aflați la final de carieră, urmărește sprijinirea tranziției către o nouă etapă profesională prin formare și certificare profesională, dezvoltarea de competențe, consiliere și mediere pe piața muncii.