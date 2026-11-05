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(AUDIO) DAN AIR mută temporar toate operațiunile de la Bacău pe Aeroportul „Henri Coandă” din București

(AUDIO) DAN AIR mută temporar toate operațiunile de la Bacău pe Aeroportul „Henri Coandă” din București

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 11:32

Compania aeriană DAN AIR a anunțat mutarea temporară a zborurilor de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, ca urmare a demersurilor de insolvență inițiate de conducerea executivă a aeroportului băcăuan.

Ne oferă amănunte Ana Ilie, de la Radio România Bacău: Decizia survine după ce conducerea executivă a Aeroportului Bacău a cerut în instanță deschiderea procedurii de insolvență împotriva operatorului, pe fondul unor datorii. Reprezentanții Dan Air contestă măsura, susținând că o mare parte dintre restanțe aveau o vechime redusă și că au solicitat eșalonarea plăților. În timp ce compania mulțumește Consiliului Județean Bacău pentru deschidere și susținere, conducerea Dan Air a anunțat că va relua operațiunile la Bacău doar în condițiile unei schimbări la conducerea executivă a regiei aeroportului. Pasagerii afectați vor fi contactați de reprezentanții companiei pentru a li se oferi alternative de zbor din București sau rambursarea banilor.

 

(Radio România Bacău/ FOTO DAN AIR)

 

 

 

 

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