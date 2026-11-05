(AUDIO) DAN AIR mută temporar toate operațiunile de la Bacău pe Aeroportul „Henri Coandă” din București

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 11:32

Compania aeriană DAN AIR a anunțat mutarea temporară a zborurilor de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, ca urmare a demersurilor de insolvență inițiate de conducerea executivă a aeroportului băcăuan.

Ne oferă amănunte Ana Ilie, de la Radio România Bacău: Decizia survine după ce conducerea executivă a Aeroportului Bacău a cerut în instanță deschiderea procedurii de insolvență împotriva operatorului, pe fondul unor datorii. Reprezentanții Dan Air contestă măsura, susținând că o mare parte dintre restanțe aveau o vechime redusă și că au solicitat eșalonarea plăților. În timp ce compania mulțumește Consiliului Județean Bacău pentru deschidere și susținere, conducerea Dan Air a anunțat că va relua operațiunile la Bacău doar în condițiile unei schimbări la conducerea executivă a regiei aeroportului. Pasagerii afectați vor fi contactați de reprezentanții companiei pentru a li se oferi alternative de zbor din București sau rambursarea banilor.

(Radio România Bacău/ FOTO DAN AIR)