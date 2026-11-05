Botoşani: ANL a recepţionat 18 locuinţe pentru tineri în comuna Mihai Eminescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 12:21

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), instituţie aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a recepţionat, în comuna Mihai Eminescu din judeţul Botoşani, 18 locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de ANL.

Cele nouă garsoniere şi nouă apartamente cu două camere au fost construite în amplasamentul din strada Mihai Eminescu nr. 24 A, având parter, trei etaje si mansardă.

Potrivit ANL, valoarea investiţiei a fost de 7.679.644 de lei, inclusiv TVA.

Până în prezent, în judeţul Botoşani, ANL a finalizat, în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 1.173 de unităţi locative dintre care 783 în municipiul Botoşani, 272 în municipiul Dorohoi, 16 în oraşul Darabani, 54 în oraşul Săveni, 25 în oraşul Flămânzi şi 24 în Bucecea.

Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, a fost lansat de ANL în anul 2001. Locuinţele sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia Agenţiei de către autorităţile publice locale, beneficiarii fiind tineri între 18 şi 35 de ani, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea accesa o astfel de locuinţă. Accesarea se face prin depunerea de cereri la primării, care urmează să întocmească listele de repartiţii.

În prezent, locuinţele pentru tineri pot fi achiziţionate de chiriaşi, după o perioadă de închiriere de minimum un an, prin achitarea de rate lunare egale către autorităţile publice locale, prin contractarea de credite ipotecare de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului, sau cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii.

Sumele necesare finanţării programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MDLPA, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite. (Agerpres/ FOTO facebook.com/MinisterulLucrarilorPublice)