Noi ameninţări cu bombă au vizat aeroporturi din România şi din Europa

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 07:26

Noi ameninţări cu bombă au vizat aeronave pe aeroportul Otopeni, a anunţat aseară Serviciul Român de Informaţii, iar Uniunea Europeană are deja activat mecanismul de schimb de informaţii privind securitatea aviaţiei.

Carmen Gavrilă: O ameninţare cu bombă a vizat un zbor KLM cu destinaţia Tel Aviv şi cu escală la Bucureşti. Piloţii au cerut un control pirotehnic pentru ca, ulterior, SRI să anunţe că nu a existat nicio bombă. O a doua alertă a fost una nespecifică, fără măsuri, transmite SRI. Situaţiile din cursul serii au apărut după ce ieri la prânz, a fost instituită pe Aeroportul Otopeni o celulă de criză, în urma unui mesaj privind o ameninţare cu bombă într-o aeronavă WizzAir, care a aterizat de la Milano. O alta a vizat o cursă Air Serbia de la Belgrad. După verificări, alertele nu au fost confirmate. De altfel, Bucureştiul s-a înscris astfel într-un nou val de ameninţări false cu bombă, care a afectat cel puţin 20 zboruri şi aeroporturi europene din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franţa, Italia şi Polonia. Atrage atenţia faptul că ameninţările trimise aeroporturilor din Sofia şi Roma au fost semnate de aşa-numiţii „combatanţi ai Statului Masculin” – o mişcare radicală din Rusia, care contestă egalitatea femeilor cu bărbaţii şi foloseşte simbolistica nazistă, are mii de membri şi susţine războiul Rusiei în Ucraina prin propagandă. France Presse menţionează că aceste ameninţări false cu bombă se înscriu într-un context de intensificare a atacurilor hibride în Europa, de care suspectată este Rusia, dar, în unele cazuri, şi Iranul. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)