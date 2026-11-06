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Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău: Ziua Dramaturgiei Românești

Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău: Ziua Dramaturgiei Românești

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 07:01

Centrul de Cultură „George Apostu” marchează, pe 13 noiembrie 2026, ora 17.00, Ziua Dramaturgiei Românești printr-un spectacol-lectură susținut de actrițele Teatrului Municipal „Bacovia” – Eliza Noemi Judeu, Florina Găzdaru și Bianca Băbașa, pornind de la un text semnat de Violeta Savu, poetă, dramaturgă și publicistă, originară din Bacău.

Instituită prin Legea nr. 96/2019, Ziua Dramaturgiei Românești este celebrată anual la 13 noiembrie, data la care, în 1884, avea loc la Teatrul Național din București premiera comediei „O scrisoare pierdută”, de I. L. Caragiale. Alegerea acestei date a fost gândită ca o recunoaștere a creației dramaturgice românești și ca un prilej de a aduce în atenția publicului scriitori și texte dedicate scenei.

Spectacolul complex al textelor autohtone − de la satirele savuroase până la piesele de avangardă − a reușit întotdeauna să oglindească fidel identitatea națională, mentalitățile și provocările fiecărei epoci.

În acest context, Centrul de Cultură „George Apostu” propune o întâlnire cu dramaturgia contemporană, printr-un spectacol-lectură care aduce în fața publicului textul „Iedera 14:41”, de Violeta Savu, autoare a cărei activitate literară se desfășoară la întâlnirea dintre poezie, teatru și publicistică.

Această partitură dramatică va prinde viață în interpretarea admirabilă a actrițelor Bianca Babașa, Florina Găzdaru și Eliza Noemi Judeu.

Născută la Bacău, Violeta Savu este membră a Uniunii Scriitorilor din România și redactor al revistei de cultură Ateneu. A publicat volumele de poezie Refugii în liric, Atocmiri, Din depărtare el mă vedea frumoasă, Franjuri și O bucată de zi în mijlocul nopții, iar în 2020 a publicat volumul de teatru Ierburi otrăvite, carte recompensată în 2021 cu Premiul special „Ion Luca” pentru volum de debut în dramaturgie.

Preocuparea sa pentru dramaturgie este mai veche decât apariția volumului Ierburi otrăvite. În 2016, Violeta Savu a primit un premiu de dramaturgie în cadrul Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice „Valentin Silvestru”, pentru piesa Clara și Robert. Hârtie cu portative.

Evenimentul se va desfășura în Salonul Apostu al Centrului de Cultură „George Apostu”. Vă așteptăm cu bucurie să prețuim împreună valorile scenei românești!

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