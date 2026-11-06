Măsuri ale Ministerului Sănătăţii privind activitatea ambulatoriilor din spitalele publice

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 06:25

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a dispus controale extinse în ambulatoriile de specialitate ale spitalelor publice, după ce a verificat personal, telefonic, posibilitatea obţinerii unei programări la neurologie.

Într-o postare pe Facebook, el scrie că, în unele unităţi medicale, pacienţii nu reuşesc să obţină programări sau sunt îndrumaţi către clinici private.

Verificările Corpului de Control vor viza sistemul de programări, pontajele şi modul de funcţionare a ambulatoriilor, inclusiv la Spitalul Colentina.

Rogobete avertizează că managerii de spitale trebuie să asigure accesul pacienţilor la servicii medicale. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)