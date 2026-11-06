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Începe ediția aniversară Les Films de Cannes à Iași (6 – 8 noiembrie)

Începe ediția aniversară Les Films de Cannes à Iași (6 – 8 noiembrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 07:32

De astăzi, Cinema Ateneu este locul de întâlnire al cinefililor, la o nouă ediție Les Films de Cannes à Iași. În perioada 6 – 8 noiembrie, cinefilii ieșeni sunt invitați să cunoască magia cinematografiei de autor și să descopere povești captivante care depășesc granițele.

Timp de trei zile, publicul se va putea bucura de o selecție specială de proiecții pe marele ecran: titluri care au cucerit publicul și criticii la prestigiosul Festival de la Cannes.

Link bilete: cinemaiasi.ro/lfdc-2026/

        „A devenit deja o tradiție ca Cinema Ateneu să aducă la Iași atmosfera Festivalului de la Cannes. Această ediție aniversară reafirmă angajamentul nostru de a prezenta pe marele ecran titluri de prestigiu și regizori emblematici. Îi așteptăm pe toți iubitorii de film, de vineri până duminică, la o experiență cinematografică cu emoție, reflecție și dialog.” – Andrei Giurgia, coordonatorul Cinema Ateneu

 

PROGRAM:

Vineri, 6 noiembrie, ora 18:30

La Bola Negra (r. Javier Calvo și Javier Ambrossi) – Cel mai bun regizor (ex aequo) la Cannes.

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 15:00

        Parallel Tales (r. Asghar Farhadi).

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 18:00

Coward (r. Lukas Dhont) – premiul pentru Cel mai bun actor la Cannes.

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 20:30

La Gradiva (r. Marine Atlan) – Marele Premiu la Semaine de la Critique.

Duminică, 8 noiembrie, ora 15:00

El ser querido (r. Rodrigo Sorogoyen).

Duminică, 8 noiembrie, ora 18:00

          Fatherland (r. Paweł Pawlikowski) – Cel mai bun regizor (ex aequo) la Cannes.

Duminică, 8 noiembrie, ora 20:30

Minotaur (r. Andrey Zvyagintsev) – Grand Prix la Cannes și propunerea Franței la Oscar®.

Link bilete: cinemaiasi.ro/lfdc-2026/

Preț bilet: 25 de lei.

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Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest este un eveniment fondat în 2010 de către Cristian Mungiu cu sprijinul delegatului general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Frémaux, și este organizat de către Asociația Cinemascop și Voodoo Films.

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