Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Campania de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine continuă în județul Galați

(AUDIO) Campania de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine continuă în județul Galați

(AUDIO) Campania de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine continuă în județul Galați

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 13:21

Zece mii de animale din județul Galați au fost imunizate, deja, împotriva variolei ovine și caprine, a declarat directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Mihaela Hâncu.
Vaccinarea se desfășoară, deocamdată, în fermele din opt localitati, aflate în zonele de protecție, instituite în urma apariției unor focare.
Sunt 25 de mii de doze care au ajuns în județul Galați, fiind alocate gratuit de Uniunea Europeană pentru regiunile cu risc ridicat pentru această boală. Restul animalelor vor fi imunizate cu ser achiziționat de către DSVSA, cu fonduri de la bugetul de stat – după cum transmite Maria Măndița.

Maria Măndița: Conform declarațiilor directorului DSVSA Galați, cele 25.000 de doze de vaccin sunt utilizate pentru imunizarea a tot atâtea oi și capre din localitățile: Tudor Vladimirescu, Nămoloasa, Liești, Ivești, Umbrărești, Movileni, Drăgănești și Cosmești. În această din urmă localitate se efectuează, astăzi, vaccinarea a 400 de animale. La o săptămână de la demararea procesului de vaccinare la nivelul județului Galați, deja au fost imunizate jumătate dintre animalele aflate în cele opt localități, estimându-se că întreaga activitate se va finaliza la mijlocul săptămânii viitoare. Ulterior, tot în această lună, va demara procesul de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine pentru întregul efectiv de animale din județul Galați. În acest caz, este vorba despre imunizarea cu doze de vaccin achiziționate de DSVSA Galați, cu fonduri care au fost deja alocate de la Guvern în teritoriu.

Reamintim că, în lunile august și octombrie, în județul Galați, au fost identificate șase focare de variolă ovină și caprină, în total fiind eutanasiate două mii de animale. (Radio Iași/ Maria Măndița/ FOTO radioiasi.ro)
Etichete:
A fost amânată judecarea solicitării lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv
Prim plan joi, 5 noiembrie 2026, 11:10

A fost amânată judecarea solicitării lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv

Călin Georgescu a fost adus în această dimineaţă la Tribunalul Bucureşti, unde urma să se judece solicitarea sa de înlocuire a arestului...

A fost amânată judecarea solicitării lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv
Ministrul muncii Florin Manole: Pensiile românilor vor creşte de la începutul anului viitor
Prim plan joi, 5 noiembrie 2026, 11:09

Ministrul muncii Florin Manole: Pensiile românilor vor creşte de la începutul anului viitor

Pensiile românilor vor creşte de la începutul anului viitor, urmând ca în perioada următoare să se stabilească exact procentul cu care...

Ministrul muncii Florin Manole: Pensiile românilor vor creşte de la începutul anului viitor
Pian, poezie și artă vizuală: turneul național Classic Unlimited revine la Iași cu două concerte gratuite
Prim plan joi, 5 noiembrie 2026, 10:35

Pian, poezie și artă vizuală: turneul național Classic Unlimited revine la Iași cu două concerte gratuite

După aproape zece ani de la primul concert din România, turneul Classic Unlimited revine la Iași cu două evenimente în 12 și 13 noiembrie, care...

Pian, poezie și artă vizuală: turneul național Classic Unlimited revine la Iași cu două concerte gratuite
Iași: Întrerupere temporară a apei potabile în Valea Lupului și pe strada Bazinelor din Uricani
Prim plan joi, 5 noiembrie 2026, 10:30

Iași: Întrerupere temporară a apei potabile în Valea Lupului și pe strada Bazinelor din Uricani

APAVITAL S.A. informează că, din cauza unei defecțiuni apărute la rețeaua de energie electrică aparținând Delgaz Grid, Stația de Pompare din...

Iași: Întrerupere temporară a apei potabile în Valea Lupului și pe strada Bazinelor din Uricani
Prim plan joi, 5 noiembrie 2026, 10:28

TUIASI, pe harta internațională a calculului cuantic: Qiskit Fall Fest 2026

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) găzduiește, pentru al doilea an consecutiv, evenimente din cadrul Qiskit Fall Fest,...

TUIASI, pe harta internațională a calculului cuantic: Qiskit Fall Fest 2026
Prim plan joi, 5 noiembrie 2026, 07:40

(AUDIO) Centrul Cultural Elen din Iași, inaugurat la Palatul Braunstein

Un nou spațiu dedicat promovării culturii și identității elene a fost inaugurat aseară, la Iași. Centrul Cultural Elen, un proiect al Uniunii...

(AUDIO) Centrul Cultural Elen din Iași, inaugurat la Palatul Braunstein
Prim plan joi, 5 noiembrie 2026, 07:30

Caravana Gaudeamus Radio România 2026 se încheie la Reșița cu o ediție în premieră 5 – 8 noiembrie ● Centrul Multifuncțional Reșița

Cel mai citit târg de carte de la cel mai ascultat radio din țară ajunge în această săptămână în premieră la Reșița, pentru ultima...

Caravana Gaudeamus Radio România 2026 se încheie la Reșița cu o ediție în premieră 5 – 8 noiembrie ● Centrul Multifuncțional Reșița
Prim plan miercuri, 4 noiembrie 2026, 19:49

Ministrul Sănătăţii cere demisia managerului Institutului de Psihiatrie Socola din Iaşi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cere demisia managerului Institutului de Psihiatrie Socola din Iaşi, după ce a citit raportul...

Ministrul Sănătăţii cere demisia managerului Institutului de Psihiatrie Socola din Iaşi