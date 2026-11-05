(AUDIO) Campania de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine continuă în județul Galați

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 13:21

Zece mii de animale din județul Galați au fost imunizate, deja, împotriva variolei ovine și caprine, a declarat directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Mihaela Hâncu.

Vaccinarea se desfășoară, deocamdată, în fermele din opt localitati, aflate în zonele de protecție, instituite în urma apariției unor focare.

Sunt 25 de mii de doze care au ajuns în județul Galați, fiind alocate gratuit de Uniunea Europeană pentru regiunile cu risc ridicat pentru această boală. Restul animalelor vor fi imunizate cu ser achiziționat de către DSVSA, cu fonduri de la bugetul de stat – după cum transmite Maria Măndița.

Maria Măndița: Conform declarațiilor directorului DSVSA Galați, cele 25.000 de doze de vaccin sunt utilizate pentru imunizarea a tot atâtea oi și capre din localitățile: Tudor Vladimirescu, Nămoloasa, Liești, Ivești, Umbrărești, Movileni, Drăgănești și Cosmești. În această din urmă localitate se efectuează, astăzi, vaccinarea a 400 de animale. La o săptămână de la demararea procesului de vaccinare la nivelul județului Galați, deja au fost imunizate jumătate dintre animalele aflate în cele opt localități, estimându-se că întreaga activitate se va finaliza la mijlocul săptămânii viitoare. Ulterior, tot în această lună, va demara procesul de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine pentru întregul efectiv de animale din județul Galați. În acest caz, este vorba despre imunizarea cu doze de vaccin achiziționate de DSVSA Galați, cu fonduri care au fost deja alocate de la Guvern în teritoriu.

Reamintim că, în lunile august și octombrie, în județul Galați, au fost identificate șase focare de variolă ovină și caprină, în total fiind eutanasiate două mii de animale. (Radio Iași/ Maria Măndița/ FOTO radioiasi.ro)