(AUDIO) Campania de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine continuă în județul Galați
Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 13:21
Maria Măndița: Conform declarațiilor directorului DSVSA Galați, cele 25.000 de doze de vaccin sunt utilizate pentru imunizarea a tot atâtea oi și capre din localitățile: Tudor Vladimirescu, Nămoloasa, Liești, Ivești, Umbrărești, Movileni, Drăgănești și Cosmești. În această din urmă localitate se efectuează, astăzi, vaccinarea a 400 de animale. La o săptămână de la demararea procesului de vaccinare la nivelul județului Galați, deja au fost imunizate jumătate dintre animalele aflate în cele opt localități, estimându-se că întreaga activitate se va finaliza la mijlocul săptămânii viitoare. Ulterior, tot în această lună, va demara procesul de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine pentru întregul efectiv de animale din județul Galați. În acest caz, este vorba despre imunizarea cu doze de vaccin achiziționate de DSVSA Galați, cu fonduri care au fost deja alocate de la Guvern în teritoriu.