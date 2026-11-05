(FOTO/ AUDIO) Lectorul Alexandru Toader cercetat pentru agresiuni sexuale împotriva unor studente, poate ataca hotărârea Comisiei de Etică privind destituirea sa de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Fostul lector universitar, Alexandru Toader, cercetat pentru agresiuni sexuale împotriva unor studente, poate ataca hotărârea Comisiei de Etică privind destituirea sa din toate funcțiile didactice și de cercetare de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Declarația aparține rectorului instituției academice, Liviu George Maha, care a precizat că – după finalizarea procedurilor penale – dacă decizia Comisiei de Etică va rămâne cea din prezent, Alexandru Toader nu se va putea întoarce la catedră.

Recotrul instituției a explicat, de asemenea, că decizia a fost luată abia acum deoarece locurile din Comisia de Etică, rezervate studenților, trebuiau completate: Dacă rămâne definitivă decizia Comsiei de Etică, domnul Alexandrul Toader nu va mai fi angajat al unversității, fără nicio legătură cu procesul penal. Comisia de Etică are dreptul de a dispune sancțiunea maximă de destituire din funcție pe care a și propus-o. Dacă ea rămâne valabilă în urma contestației, e va fi pusă în aplicare de mine, imediat ce ea rămâne definitivă. Ne mai fiind vorba de o suspendare automată, am luat decizia, ieri, a suspendării în continuare a contractului de muncă. Cu alte cuvinte, chiar dacă decizia Comisiei de Etică este suspendată, adică, până la a deveni definitivă, dumnealui nu are activități didactice. Cu alte cuvinte, am păstrat, la inițiativa universității, suspendarea contractului de muncă.

De cealaltă parte, avocatul lui Alexandru Toader, Tudorel Toader, a subliniat, într-o postare pe o pagină de socializare, că hotărârea Comisiei de Etică poate fi atacată în instanță.

De asemenea, el a mai atras atenția că rezultatul Comisiei de Etică a fost comunicat după un an de zile de la începutul cercetărilor, imediat după închiderea dezbaterilor din fața Înaltei Curți.

Reamintim că Alexandru Toader este cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual față de șapte foste studente de la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)