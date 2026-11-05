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Neamţ: Fragmente dintr-o dronă, găsite în comuna Boghicea

Neamţ: Fragmente dintr-o dronă, găsite în comuna Boghicea
5 noiembrie 2026, 16:38

Fragmente dintr-o dronă au fost descoperite, joi, pe o suprafaţă de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Potrivit sursei citate, poliţiştii, pompierii şi o echipă pirotehnică din cadrul Serviciului Român de Informaţii (SRI) s-au deplasat la faţa locului pentru verificări.

‘La data de 5 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Sagna au fost sesizaţi direct de către un bărbat cu privire la faptul că a identificat fragmente dintr-o dronă, dispersate pe o suprafaţă de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea. La faţa locului s-au deplasat echipe de poliţişti şi pompieri din cadrul ISU Neamţ, cu mijloace tehnice specifice. Totodată, în zona respectivă, s-a deplasat o echipă pirotehnică din cadrul SRI’, precizează reprezentanţii Poliţiei.

Verificările sunt în desfăşurare, urmând ca autorităţile să comunice informaţii suplimentare după finalizarea acestora.

(AGERPRES/ FOTO radioiasi.ro)

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