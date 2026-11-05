(FOTO/ AUDIO) Lucrările pe Lotul 1 al Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani au ajuns la un stadiu fizic de 77%

Lucrările pe Lotul 1 Săucești – Trifești al Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani se apropie de un stadiu fizic de execuție de 80%, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.

Obiectivul constructorului este ca lucrările să fie finalizate în acest an, însă există două elemente care pot influența decisiv acest termen, respectiv asigurarea finanțării și condițiile meteorologice din următoarele luni.

Valoarea contractului pentru construcția celor 30 kilometri ai lotului depășește 1,6 miliarde de lei.

Diana Sechelariu, de la Radio România Bacău, are detalii: Lucrările pe lotul 1 Săucești – Trifești al Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani au ajuns la un stadiu fizic de 77 la sută, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași. Pe cei 3,3 kilometri de autostradă, lucrările se concentrează, în special, în zona nodului rutier Filipești – Onișcani și la podurile și viaductele de pe traseu. Constructorul execută lucrări de suprabetonare, montează rosturi de dilatație și parapete și așterne mixturi asfaltice pe structuri. Contractul pentru acest lot a fost semnat în februarie 2023, iar investiția e finanțată din fonduri europene.

Finalizarea lotului Săucești – Trifești, primul din cele trei ale Autostrăzii Bacău – Pașcani, va permite extinderea rețelei de autostrăzi din Moldova și va asigura o nouă conexiune rapidă între zona Bacăului și nordul regiunii.

(Radio România Bacău/ Diana Sechelariu/ FOTO radioaisi.ro)