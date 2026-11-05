Botoșani: O femeie a ajuns în stare critică la spital, după ce a fost atacată de doi câini, în orașul Săveni

O femeie în vârstă de 30 de ani a ajuns în stare critică la spital, după ce a fost atacată pe stradă de doi câini, în orașul Săveni, din județul Botoșani.

Victima ar fi fost pusă la pământ și mușcată în repetate rânduri, însă a fost salvată de vecini și rude, care au intervenit pentru a o îndepărta din calea animalelor.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că patrupedele ar fi scăpat din țarcul în care erau ținute.

Proprietarul, un bărbat de 58 de ani din Săveni, a fost amendat cu 6.000 de lei, de asemenea, pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin.

Cercetările continuă, urmând ca, în funcție de leziunile suferite de femeie și de rezultatul anchetei, să fie dispuse și alte măsuri legale.

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)