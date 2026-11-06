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Astăzi, la Iași, se desemnează „Scriitorul Anului”! Președintele Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Astăzi, la Iași, se desemnează „Scriitorul Anului”! Președintele Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 08:10

Gala Națională „Scriitorii Anului”, are loc astăzi, 6 noiembrie 2026, în sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași, de la ora 18:00.

Aflat la ediția a XI-a, evenimentul are în prim-plan premierea celor 12 scriitori ai lunii și desemnarea Scriitorului Anului 2026. Seara se încheie cu un concert Noi și Vechi

Juriul acestei ediții este format din Varujan Vosganian (președinte), Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Mircea Mihăieș, Angelo Mitchievici, Irina Petraș și Vasile Spiridon.

Scriitorii aflați în competiție:

Ion Manolescu (noiembrie 2025), pentru romanul „Ceilalți” (Editura n’autor / Nemira);

Alexander Baumgarten (decembrie 2025), pentru coordonarea primei traduceri integrale în română a „Summa Theologica” de Toma d’Aquino (Polirom);

Valentin Constantin (ianuarie 2026), pentru volumul de eseuri „De ce privim în direcția greșită” (Humanitas);

Simona Modreanu (februarie 2026), pentru „Baudelaire. Metamorfoze și anamorfoze” (Editura Academiei Române) și pentru promovarea literaturii române la Editura Junimea;

Robert Șerban (martie 2026), pentru volumul de proză „Știu pe cineva” (Polirom);

Mihai Firică (aprilie 2026), pentru volumul de poezie „Cartea zilelor care n-au fost” (Cartea Românească);

Mircea Bârsilă (mai 2026), pentru volumul de poeme „Strigătul din oglindă”;

Andreea Răsuceanu (iunie 2026), pentru romanul „Hemiptera”;

Mircea A. Diaconu (iulie 2026), pentru „Bucovina. Fals tratat de gastronomie și istorie politică”;

Markó Béla (august 2026), pentru întreaga operă poetică și pentru proiectul „Interferențe literare româno-maghiare”;

Hanna Bota (septembrie 2026), pentru volumul „Cușca” (Polirom);

Valeriu Stancu (octombrie 2026), pentru traducerea volumului de poeme „Pușca insomniacă a lui Rimbaud”, distins cu Grand Prix de Poésie Mallarmé în 2025.

Președintele Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

(Radio Iași/ Adina Șuhan)

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