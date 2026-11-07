Suceava: Aproximativ 500 de educatori, profesori şi părinţi din cinci judeţe, la Conferinţa Naţională de Educaţie Timpurie

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2026, 09:46

Aproximativ 500 de educatori, profesori, dar şi părinţi din cinci judeţe ale Moldovei au participat la Conferinţa Naţională de Educaţie Timpurie, care s-a desfăşurat recent în municipiul Suceava.

Evenimentul, care a avut ca temă ‘Dezvoltarea creativităţii copiilor în era digitală’, a reunit mai mulţi experţi internaţionali în educaţie timpurie, care au prezentat cadrelor didactice şi părinţilor din Suceava, Iaşi, Neamţ, Botoşani şi Bacău soluţii practice pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor într-o copilărie tot mai dominată de ecrane.

‘Organizată în cadrul seriei de conferinţe First7, cu implicarea Asociaţiei EduMax Centru de Dezvoltare Personală şi Profesională şi a profesoarei Elena Manuela David, manifestarea a oferit participanţilor acces la cele mai noi abordări şi instrumente practice din domeniul educaţiei timpurii, prezentate de specialişti cu experienţă internaţională’, se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de organizatorii evenimentului de la Suceava.

Potrivit acestora, mesajul central al conferinţei a fost că educaţia timpurie nu înseamnă doar pregătirea copilului pentru şcoală, ci construirea fundamentelor dezvoltării sale fizice, cognitive, emoţionale şi sociale. De asemenea, specialiştii au concluzionat că ‘părinţii şi educatorii pot contribui împreună la acest proces prin reducerea timpului petrecut în faţa ecranelor, introducerea unor ritualuri zilnice fără tehnologie, lectura împreună, jocul liber, activităţile în natură şi experienţele care presupun mişcare şi explorare senzorială’.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa experţilor internaţionali Valentina Secară, Alexandra Chiorando şi Helen Battelley.

‘A XI-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Educaţie Timpurie de la Suceava a impresionat prin cei 500 de educatori care au venit pentru că îşi doresc să înveţe, să crească, să se dezvolte, să fie mai buni pentru copiii pe care îi au în grijă. Sunt copii digitali, vorbim de tip de educaţie, cu multă interacţiune, dăruire, pasiune’, a afirmat Valentina Secară.

La rândul său, profesoara Elena Manuela David, din cadrul Asociaţiei EduMax Centru de Dezvoltare Personală şi Profesională, a atras atenţia asupra responsabilităţii comune a familiei şi a grădiniţei.

‘Ştim cu toţii că educaţia începe cu cei şapte ani de acasă şi cu un educator bun. La urma urmei, părintele este primul educator, iar educatorul al doilea părinte’, a subliniat aceasta.

Totodată, Alexandra Chiorando, profesoară, formatoare, consultant, coach şi fost inspector pentru educaţia timpurie în Marea Britanie, specialistă în incluziune, procesare senzorială, creativitate şi învăţare prin joc, a invitat participanţii să privească educaţia din perspectiva copilului.

‘Ce ne dorim să simtă fiecare copil în mediile educaţionale pe care le creăm? Dacă vrem să înţelegem cu adevărat copiii, trebuie să fim mereu cu un picior în lumea lor: să privim prin ochii lor, să observăm ce este important pentru ei şi să ne amintim cum este să fii mic’, a precizat aceasta.

Potrivit specialistei, fiecare copil are nevoie să fie văzut, să simtă că aparţine unui grup, să fie în siguranţă şi să aibă parte de bucurie şi experienţe pozitive, atrăgând atenţia că anumite comportamente, precum lovitul, muşcatul, ţipetele, agitaţia sau auto-izolarea pot ascunde frustrări, supra-stimulare, nevoi fizice neîmplinite ori dificultăţi de comunicare şi conectare emoţională, iar, în loc să sancţioneze automat comportamentul, părinţii şi educatorii sunt încurajaţi să identifice cauza acestuia şi să creeze medii calme, previzibile, cu rutine consecvente şi oportunităţi de explorare. (Agerpres/ FOTO eueducenter.ro)