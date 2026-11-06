METEO: Atenționare COD GALBEN de intensificări ale vântului în județele Botoșani, Iași, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău
Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 10:20
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 06 noiembrie, ora 10 – 06 noiembrie, ora 18
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău
Pe parcursul zilei de vineri (06 noiembrie) în județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h.