Turul pelerinului se întâmplă mâine, 7 noiembrie, începând cu ora 11.00.

Traseu: Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, Biserica Catolică „Adormirea Maicii Domnului” (Catedrala catolică veche), Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi, Biserica Sf. Nicolae Domnesc, Biserica Barnovschi, Biserica Zlataust.

Participarea este GRATUITĂ, dar locurile sunt limitate – așa că înscrierea este obligatorie, printr-un telefon/ mesaj la 0744574156 – Irina Tacu!

Acesta este cel de-al cincilea tur ghidat dintr-o serie care își propune să crească gradul de participare a tinerilor la viața culturală și comunitară a Municipiului Iași prin dezvoltarea competențelor culturale, civice și digitale, utilizând patrimoniul cultural local ca instrument de educație nonformală, învățare experiențială și implicare activă în comunitate.

Turul este parte a proiectului „Iași Unește – Educație, Comunitate și Patrimoniu”, implementat de Asociația Iași – Artă, Cultură și Patrimoniu și finanțat de Primăria Municipiului Iași, prin contractul nr. 123.773 din 15.09.2026.