Două noi piste de control pentru camioane, la punctele de trecere a frontierei între România şi Republica Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 11:05

Poliţia de Frontieră Română şi Autoritatea Vamală Română, împreună cu autorităţile din Republica Moldova, au decis deschiderea a două piste suplimentare de control la Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi – Giurgiuleşti, ceea ce va permite extinderea capacităţii de procesare a camioanelor şi gestionarea mai eficientă a fluxurilor de transport.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), va avea loc separarea fluxului de camioane fără încărcătură la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – Leuşeni, prin direcţionarea acestora pe o bandă distinctă de circulaţie.

‘Având în vedere că formalităţile de control pentru aceste mijloace de transport necesită, de regulă, un timp mai redus, măsura va permite procesarea mai rapidă a camioanelor fără marfă, evitarea suprapunerii fluxurilor şi utilizarea mai eficientă a infrastructurii şi a resurselor disponibile pentru controlul transporturilor de marfă’, arată sursa citată.

Instituţiile române, împreună cu partenerii din Republica Moldova, vor suplimenta personalul implicat în activităţile de control, în funcţie de necesităţile operaţionale şi de intensitatea traficului, pentru a asigura implementarea coordonată a măsurilor convenite şi menţinerea unui ritm sporit de procesare a mijloacelor de transport.

‘Aceste acţiuni sunt însoţite de intensificarea schimbului operativ de informaţii şi de coordonarea permanentă între autorităţile competente ale celor două state, astfel încât activitatea punctelor de trecere a frontierei să fie adaptată în timp real la evoluţia fluxurilor de transport’, precizează IGPF.

Începând cu data de 3 noiembrie, transportul cerealelor pe sensul de ieşire din Republica Moldova spre România se desfăşoară fără întreruperi pe timpul nopţii prin Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – Costeşti, în urma măsurilor convenite între autorităţile celor două state. Această opţiune contribuie la diversificarea rutelor de transport şi la reducerea presiunii asupra punctelor de trecere a frontierei cu trafic intens.

Măsurile fac parte din eforturile comune şi continue ale Poliţiei de Frontieră Române şi Autorităţii Vamale Române, alături de autorităţile vamale şi de frontieră din Republica Moldova, pentru consolidarea cooperării transfrontaliere, valorificarea capacităţilor disponibile şi asigurarea unui trafic de mărfuri mai rapid, mai predictibil şi mai eficient. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)