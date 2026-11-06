Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Alexandru Rogobete: Vor fi introduse standarde nutriţionale stricte în spitale

Alexandru Rogobete: Vor fi introduse standarde nutriţionale stricte în spitale

Alexandru Rogobete: Vor fi introduse standarde nutriţionale stricte în spitale

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 11:37

Calitatea hranei primite de pacienţi va fi reglementată printr-un ordin de ministru obligatoriu, menit să elimine discrepanţele majore dintre unităţile medicale, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, astăzi la Radio România.

Alexandru Rogobete: Știu multe locuri în care lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie și m-am tot gândit cum aș putea rezolva această situație. Așa că am decis la Ministerul Sănătății să fac un grup de lucru, am contactat și un nutriționist și expert în sănătate publică și vom realiza la Ministerul Sănătății un ordin de ministru, un normativ, o metodologie, dacă doriți, pentru hrana în spitale, pentru alimentația pacienților. Iar odată cu aprobarea acestei metodologii, practic, toate spitalele vor fi obligate să respecte un standard.

Totodată, Ministerul Sănătăţii pregăteşte reducerea blocajelor administrative care întârzie accesul bolnavilor la tratamente de ultimă generaţie.

În prezent, există un decalaj de sute de zile între România şi restul Uniunii Europene în ceea ce priveşte timpul de aşteptare pentru ca medicamentele inovative să ajungă în farmacii.

În timp ce media europeană este de aproximativ 500 de zile, pacienţii români aşteaptă peste 900 pentru a avea acces la terapii noi. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
România va înregistra creştere economică anul viitor, a declarat premierul Luca Niculescu
Naţional vineri, 6 noiembrie 2026, 07:22

România va înregistra creştere economică anul viitor, a declarat premierul Luca Niculescu

România va înregistra creştere economică anul viitor, a declarat optimist aseară premierul Luca Niculescu. El a spus că mizează pe un plan...

România va înregistra creştere economică anul viitor, a declarat premierul Luca Niculescu
Măsuri ale Ministerului Sănătăţii privind activitatea ambulatoriilor din spitalele publice
Naţional vineri, 6 noiembrie 2026, 06:25

Măsuri ale Ministerului Sănătăţii privind activitatea ambulatoriilor din spitalele publice

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a dispus controale extinse în ambulatoriile de specialitate ale spitalelor publice, după...

Măsuri ale Ministerului Sănătăţii privind activitatea ambulatoriilor din spitalele publice
A fost amânată judecarea solicitării lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv
Naţional joi, 5 noiembrie 2026, 11:10

A fost amânată judecarea solicitării lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv

Călin Georgescu a fost adus în această dimineaţă la Tribunalul Bucureşti, unde urma să se judece solicitarea sa de înlocuire a arestului...

A fost amânată judecarea solicitării lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv
Ministrul muncii Florin Manole: Pensiile românilor vor creşte de la începutul anului viitor
Naţional joi, 5 noiembrie 2026, 11:09

Ministrul muncii Florin Manole: Pensiile românilor vor creşte de la începutul anului viitor

Pensiile românilor vor creşte de la începutul anului viitor, urmând ca în perioada următoare să se stabilească exact procentul cu care...

Ministrul muncii Florin Manole: Pensiile românilor vor creşte de la începutul anului viitor
Naţional joi, 5 noiembrie 2026, 07:30

Caravana Gaudeamus Radio România 2026 se încheie la Reșița cu o ediție în premieră 5 – 8 noiembrie ● Centrul Multifuncțional Reșița

Cel mai citit târg de carte de la cel mai ascultat radio din țară ajunge în această săptămână în premieră la Reșița, pentru ultima...

Caravana Gaudeamus Radio România 2026 se încheie la Reșița cu o ediție în premieră 5 – 8 noiembrie ● Centrul Multifuncțional Reșița
Naţional miercuri, 4 noiembrie 2026, 12:29

Mesaj RO-ALERT despre o posibilă incursiune de drone în judeţul Tulcea

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit şi astăzi un mesaj RO-ALERT despre o posibilă incursiune de drone. „Păstraţi-vă calmul....

Mesaj RO-ALERT despre o posibilă incursiune de drone în judeţul Tulcea
Naţional miercuri, 4 noiembrie 2026, 09:37

Ministerul Sănătăţii a suplimentat cu 230 de milioane de lei bugetele destinate urgenţelor medicale şi tratării pacienţilor în stare critică

Ministerul Sănătăţii a suplimentat cu 230 de milioane de lei bugetele destinate urgenţelor medicale şi tratării pacienţilor în stare...

Ministerul Sănătăţii a suplimentat cu 230 de milioane de lei bugetele destinate urgenţelor medicale şi tratării pacienţilor în stare critică
Naţional miercuri, 4 noiembrie 2026, 07:22

MAI: Intervenţie în Marea Neagră pentru salvarea a şapte marinari după ce un remorcher s-a scufundat

Structurile Ministerului Afacerilor Interne intervin pentru salvarea a şapte marinari, cetăţeni turci, aflaţi la bordul unui remorcher care s-a...

MAI: Intervenţie în Marea Neagră pentru salvarea a şapte marinari după ce un remorcher s-a scufundat