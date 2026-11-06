Alexandru Rogobete: Vor fi introduse standarde nutriţionale stricte în spitale

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 11:37

Calitatea hranei primite de pacienţi va fi reglementată printr-un ordin de ministru obligatoriu, menit să elimine discrepanţele majore dintre unităţile medicale, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, astăzi la Radio România.

Alexandru Rogobete: Știu multe locuri în care lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie și m-am tot gândit cum aș putea rezolva această situație. Așa că am decis la Ministerul Sănătății să fac un grup de lucru, am contactat și un nutriționist și expert în sănătate publică și vom realiza la Ministerul Sănătății un ordin de ministru, un normativ, o metodologie, dacă doriți, pentru hrana în spitale, pentru alimentația pacienților. Iar odată cu aprobarea acestei metodologii, practic, toate spitalele vor fi obligate să respecte un standard.

Totodată, Ministerul Sănătăţii pregăteşte reducerea blocajelor administrative care întârzie accesul bolnavilor la tratamente de ultimă generaţie.

În prezent, există un decalaj de sute de zile între România şi restul Uniunii Europene în ceea ce priveşte timpul de aşteptare pentru ca medicamentele inovative să ajungă în farmacii.

În timp ce media europeană este de aproximativ 500 de zile, pacienţii români aşteaptă peste 900 pentru a avea acces la terapii noi. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)