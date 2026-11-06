(AUDIO) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași găzduiește cea de-a doua ediție a concursului Quantum Hackathon

Foto: FreeYaMind Campus - 26 Octombrie 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 11:14

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași găzduiește, în acest weekend, cea de-a doua ediție a concursului Quantum Hackathon.

Acesta se înscrie în seria de evenimente Qiskit Fall Fest, o inițiativa internațională dedicată calculului cuantic, susținută de compania de tehnologie avansată IBM Quantum.

În premieră, politehnica din Iași oferă și liceenilor posibilitatea de a participa la acest concurs.

Prorectorul universității ieșene, Simona Caraiman, a declarat că scopul hackathonului este ca participanții să descopere aplicațiile calculului cuantic, să folosească resursele IBM Quantum și să interacționeze direct cu cercetători și specialiști din domeniu.

Simona Caraiman: Avem un concurs de tip hackathon, la a doua ediție. El face parte dintr-un festival care se întâmplă pe tot mapamondul și se numește Qiskit Fall Fest. Este, într-adevăr, dedicat atragerii cât mai multor tineri în jurul calculului cuantic. Și de ce la Iași? Pentru că avem o oportunitate extraordinară ca acești copii, fie ei studenți sau elevi, anul acedsta, să lucreze efectiv, practic, accesând resurse de calcul cuantic reale, fizice, calculatoare cuantice. Nu la Iași, deocamdată, le accesăm online, în cloud, dar sunt puse la dispoziția lor pentru a vedea și a simți exact unde a ajuns această tehnologie, ce fel de probleme poate să rezolve și cât de complicat poate fi să învețe să lucreze cu această tehnologie.

În România, programul din acest an al festivalului dedicat calculului cuantic se desfășoară până la 27 noiembrie, cu evenimente la Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)