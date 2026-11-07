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Noul plan de restructurare a Combinatului Liberty Galaţi a fost aprobat

Noul plan de restructurare a Combinatului Liberty Galaţi a fost aprobat

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2026, 09:39

Creditorii au aprobat noul plan de restructurare a Combinatului Liberty Galaţi şi a secţiei Tubular, care prevede vânzarea celor două active prin negociere directă.

Preţul de pornire al tranzacţiei este de 200 de milioane de euro, fără TVA.

Potrivit administratorilor, următorul plan este omologarea planului de către judecătorul sindic.

Ulterior, procedura de vânzare va fi lansată public, iar ofertele investitorilor vor fi analizate atât în funcţie de valoarea propusă, cât şi de capacitatea acestora de a relansa producţia.

Administratorii spun că obiectivul este atragerea unui investitor care să asigure viitorul platformei industriale şi păstrarea locurilor de muncă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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