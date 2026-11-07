Suedia va reintroduce controalele la frontieră timp de şase luni

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2026, 09:37

Ministerul de Externe îi informează pe românii care călătoresc în Suedia că această ţară va reintroduce controalele la frontieră timp de şase luni, începând de joi, ca urmare a detectării unei ameninţări serioase la adresa ordinii publice şi a securităţii interne.

Potrivit guvernului suedez, măsura a fost luată din cauza situaţiei grave de securitate generată de invazia rusă în Ucraina, care a dus la apariţia unor ameninţări hibride şi la prezenţa şi acţiunile unor actori ostili în interiorul spaţiului Schengen.(Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)