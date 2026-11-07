(AUDIO) Balcoanele închise din Iași nu vor fi demolate. Primăria propune o soluție pentru intrarea în legalitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2026, 09:56

În contextul numeroaselor interpretări și întrebări din spațiul public, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a emis un Ordin privind instrucțiunile de aplicare a articolului 301 din Legea nr. 169/2026 în ceea ce privește lucrările de închidere a balcoanelor.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Iași, sancțiunea majorării cu sută la sută a impozitului pe clădiri se aplică exclusiv clădirilor realizate integral fără autorizație de construire.

În schimb, extinderile minore, precum închiderea balcoanelor, nu fac obiectul acestei sancțiuni.

Totuși, clarificările din ordinul menționat nu înseamnă că balcoanele pot fi închise fără respectarea procedurilor legale și nici că lucrările executate sunt automat legalizate.

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a precizat, pentru postul nostru de radio, că este în curs de elaborare un regulament al acestor tipuri de amenajări, în sensul emiterii unor dispoziții pentru viitoarele balcoane care vor fi închise, asfel încât să respecte principii estetice, urbanistice și funcționale generale.

Mihai Chirica: Cred că cea mai bună soluție este de a face acel regulament prin care intrarea în legalitate să se facă într-un mod controlat, care presupune, pe de o parte, așezarea unor principii cu un caracter general, astfel încât să existe o consecvență de abordare asupra acestora și din punct de vedere estetic, urbanistic, dar și din punct de vedere funcțional, fără a mai aduce alte frici în casa românilor sau a ieșenilor, pentru mine, că de mâine Primăria începe să demoleze. Nu demolează nimeni nimic. Nu ne-am propus nicio măsură dramatică care să influențeze într-un mod negativ starea psihică a deținătoarelor de balcoane pe care au fost închise. Să nu uităm faptul că vorbim despre sute de mii, pentru că fondul de locuire în municipiul Iași, în zona blocurilor de locuit, depășește 140.000 de unități locative. Multe dintre ele sunt deja închise.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)