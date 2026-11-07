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Românii cu venituri mai mici au timp până pe 20 noiembrie să depună cererile pentru ajutorul de încălzire

Românii cu venituri mai mici au timp până pe 20 noiembrie să depună cererile pentru ajutorul de încălzire

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2026, 13:02

Românii cu venituri mai mici au timp până pe 20 noiembrie să depună cererile pentru ajutorul de încălzire.

De acest sprijin beneficiază persoanele singure care câştigă cel mult 2.000 de lei pe lună şi familiile cu un venit de aproximativ 1.300 de lei pe membru al familiei.

Ajutorul se acordă pentru perioada noiembrie-martie şi poate ajunge la 500 de lei lunar pentru cei care se încălzesc cu electricitate, 320 de lei pentru lemne şi 250 de lei pentru gaze.

În plus, beneficiarii primesc pe tot parcursul anului un supliment pentru energie în valoare de până la 70 de lei lunar. Dosarele trebuie depuse la primării, individual sau prin intermediul asociaţiilor de locatari. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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