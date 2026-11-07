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Iaşi: Aproximativ 30 de câini au murit într-un incendiu izbucnit la un adăpost de animale din Grajduri

Iaşi: Aproximativ 30 de câini au murit într-un incendiu izbucnit la un adăpost de animale din Grajduri

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2026, 11:21

Aproximativ 30 de câini au murit în urma unui incendiu izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la un adăpost de animale din comuna Grajduri, judeţul Iaşi, unde erau găzduiţi 600 de câini, informează, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Potrivit unei informări transmise de ISU Iaşi, în jurul orei 01:45, în urma unui apel primit la 112, Dispeceratul Integrat ISU-SMURD-SAJ Iaşi a fost sesizat cu privire la izbucnirea unui incendiu la un adăpost de câini situat în satul Bordea, comuna Grajduri, judeţul Iaşi.

La faţa locului au intervenit patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă de prim ajutor calificat din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, după ce dispozitivul iniţial, format din două autospeciale şi o ambulanţă, a fost suplimentat din cauza amplorii incendiului şi a riscului de propagare a flăcărilor.

‘Pompierii militari au desfăşurat operaţiuni specifice pentru localizarea şi lichidarea incendiului, împiedicarea propagării acestuia la alte construcţii şi protejarea animalelor aflate în adăpost. În urma incendiului au ars bunuri materiale pe o suprafaţă de aproximativ 300 de metri pătraţi. Potrivit informaţiilor disponibile, adăpostul găzduia aproximativ 600 de câini. Din nefericire, aproximativ 30 de animale şi-au pierdut viaţa în urma incendiului’, a transmis ISU Iaşi.

În urma cercetărilor efectuate la locul incendiului, pompierii au stabilit drept cauză probabilă efectul termic produs de un coş de fum care nu era protejat corespunzător faţă de materialele combustibile din apropiere. (Agerpres/ FOTO ISU Iași)

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