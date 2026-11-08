Alertă privind deversarea unui baraj din Neamţ, transmisă din greşeală populaţiei din Brăila, Galaţi şi Vrancea

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 noiembrie 2026, 07:25 / actualizat: 8 noiembrie 2026, 9:07

O eroare de soft a sistemului de alarmare al Hidroelectrica a dus la transmiterea unei avertizări privind o deversare controlată de apă de la barajul Reconstrucţia din judeţul Neamţ către locuitorii din Galaţi, Brăila şi Vrancea, deşi mesajul îi viza doar pe cei aflaţi în zona acumulării.

Potrivit ISU Neamţ, Hidroelectrica notificase autorităţile despre evacuarea unui debit de 60 de metri cubi de apă pe secundă, o operaţiune obişnuită în exploatarea hidrocentralelor de pe Bistriţa.

Primele două mesaje de avertizare au fost transmise corect prin sirenele electronice din zona Piatra Neamţ, însă al treilea a ajuns, din cauza unei defecţiuni informatice, până în judeţul Galaţi.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă precizează că nu a transmis mesaje RO-ALERT, avertizarea în cazul acestor deversări fiind făcută de Hidroelectrica prin sirene şi mesaje vocale. Autorităţile dau asigurări că populaţia din localităţile aflate în zonele expuse de-a lungul râului Siret va fi informată operativ în cazul unor astfel de operaţiuni. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)