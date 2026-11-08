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Vaslui: Un mesaj RO-Alert a pus pe jar locuitorii din Negrești, noaptea trecută

Vaslui: Un mesaj RO-Alert a pus pe jar locuitorii din Negrești, noaptea trecută

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 noiembrie 2026, 08:30 / actualizat: 8 noiembrie 2026, 9:39

Un urs a fost semnalat în suburbia Cioatele, aparținând orașului Negrești, în jurul orei 22.30. Locuitorii din zonă au primit un mesaj RO-ALERT, fiind avertizați asupra pericolului și îndemnați să rămână în locuințe.

”A fost semnalată prezența unui urs în localitatea Cioatele, orașul Negrești. Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți”, era mesajul RO-ALERT.

Autoritățile îi sfătuiesc pe localnici să își protejeze animalele din gospodării, dar fără să își pună propria viață în pericol.

Apariția unui urs în apropierea gospodăriilor din zona Negrești reprezintă un motiv serios de îngrijorare pentru locuitori, mai ales că o întâlnire neașteptată cu un asemenea animal poate avea urmări grave.

Oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de urs, să nu încerce să îl alunge pe cont propriu și să anunțe imediat autoritățile, prin 112, dacă observă animalul. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

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