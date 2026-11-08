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(AUDIO) Cartea – Ideea de frumos în discursul publicitar. Estetică, strategie, impact (EUAIC), de Anca Georgiana Mădăraș, prezentată la Iași

(AUDIO) Cartea – Ideea de frumos în discursul publicitar. Estetică, strategie, impact (EUAIC), de Anca Georgiana Mădăraș, prezentată la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 noiembrie 2026, 09:31

Reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au organizat în ziua de marți, 27 octombrie 2026, începând cu ora 17, în Sala „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din incinta Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, lansarea volumului – Ideea de frumos în discursul publicitar. Estetică, strategie, impact.

Evenimentul s-a desfășurat în programul ZILELOR UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI.

Cartea este semnată de către Anca Georgiana Mădăraș, recent publicat la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în colecția CICERO.

Invitați pentru a vorbi la eveniment, alături de autoare, au fost: prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru; conf. univ. dr. Gerard Stan și Marius Ursache, serial entrepreneur.

Înaintea lansării cărții, am invitat la dialog pe autoare – Anca Georgiana Mădăraș – și am aflat amănunte concrete despre „idea de frumos în discursul publicitar”.

Interviul postat îl difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm

Text și audio: Dumitru ȘERBAN
Foto: Tudor Bolnavu Photography

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