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(AUDIO) Transplant renal în premieră națională la Iași. Doi copii de 2 și 6 ani au primit o nouă șansă la viață

(AUDIO) Transplant renal în premieră națională la Iași. Doi copii de 2 și 6 ani au primit o nouă șansă la viață

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2026, 07:24

O echipă complexă, formată din medici nefrologi și pediatri, a reușit, la Iași, o premieră națională: prelevarea rinichilor de la un copil în vârstă de un an și jumătate și transplantarea acestora la alți doi copii.

Coordonatorul intervențiilor medicale, profesorul Adrian Covic, șeful Clinicii de Nefrologie de la Spitalul „C. I. Parhon” din Iași, ne-a precizat că donatorul decedase în urma unui anevrism cerebral.

În momentul de față, evoluția medicală a celor doi copii beneficiari ai transplanturilor, de 2 și, respectiv, 6 ani, este favorabilă, unul având, deja, funcția renală restabilită, a mai precizat Adrian Covic: ”Suntem recunoscători în numele copiilor familii generoase. Suntem bucuroși să anunțăm că copiii sunt în parametrii așteptați. Unul din ei are deja funcție renală normală, celălalt în ameliorare evidentă. Nu au fost complicații, intervenția s-a desfășurat optim. Cel mai mic de 2 ani este din Gura Humorului, celălalt de 6 ani este din Republica Moldova, din Chișinău.”

Pe latura pediatrică, cele 3 echipe medicale au fost coordonate de profesorul Magda Stârcea, de la Spitalul de copii „Sfânta Maria” din Iași.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iași)

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