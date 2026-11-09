Neamţ: Trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs pe DN2 E85

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2026, 10:14

Trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier care s-a produs luni, pe DN2 E85, în localitatea Săbăoani, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean, ISU şi IPJ.

‘În urma evenimentului, doi bărbaţi în vârstă de 59 şi 49 de ani şi o femeie în vârstă de 55 de ani, au necesitat îngrijiri medicale. Victimele au fost preluate de echipajele SAJ şi ulterior transportate la spital pentru investigaţii medicale de specialitate’, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa.

Poliţiştii au stabilit că accidentul s-a produs din cauza neacordării de prioritate, de către unul dintre şoferi.

‘Din primele verificări rezultă faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 49 de ani, din judeţul Bacău, a condus un autoturism pe DJ 207B, în afara localităţii Săbăoani, ar fi pătruns în intersecţia cu DN2, fără a respecta semnificaţia indicatorului Oprire, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 59 de ani, din Ştefan cel Mare’, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Conducătorii auto nu se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. AGERPRES/FOTO IPJ Neamț