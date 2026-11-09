Unii tineri ar putea primi ajutor lunar pentru chirie și transport

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2026, 08:18

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani ar putea primi un ajutor financiar lunar pentru chirie și transport la jumătate de preț, conform unui proiect de lege propus recent în Parlament. Inițiatorii spun că mulți dintre tineri continuă să depindă de sprijinul familiei, având în vedere că plata chiriei și transportul consumă o parte importantă din salariu. Prima condiție pentru a primi ajutorul este ca venitul lor să nu depășească 4.000 de lei lunar.

Reporter: Proiectul completează legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și prevede acordarea unui sprijin financiar lunar pentru o perioadă de cel mult 3 ani.

Suma acordată variază în funcție de localitatea în care se află locuința închiriată.

Este vorba despre 600 de lei în București și Cluj-Napoca, 500 pentru tinerii chiriași din Constanța, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu-Mureș, Iași, Timișoara și Oradea și 400 de lei pentru chiriile plătite în celelalte localități.

Primele două condiții pentru primirea ajutorului sunt ca în salariul net lunar să nu depășească 4.000 de lei și să nu aibă în proprietate vreo locuință.

Îl pot primi și tinerii care muncesc part-time, dacă se află în situația în care urmează cursurile unei instituții de învățământ acreditate.

O altă condiție se referă la perioada contractului de închiriere, care trebuie să fie de cel puțin șase luni.

De asemenea, între chiriaş și proprietar nu trebuie să existe grade de rudenie.

Inițiatorii proiectului mai propun și reducerea la jumătate a costului transportului public local, metropolitan și integrat, respectiv reducerea cu 50% a abonamentelor feroviare nominale de navetă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro