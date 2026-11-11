BOTOȘANI: Automate pentru tichete de călătorie cu mijloacele de transport în comun

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 06:25 / actualizat: 11 noiembrie 2026, 7:27

Începând de marți, 10 noiembrie 2026, botoșănenii au la dispoziție mecanisme moderne și rapide pentru achiziționarea unui bilet de călătorie cu mijloacele de transport în comun.

Au fost puse în funcțiune 10 automate, în stațiile de autobuz inteligente cu panouri digitale de informare.

Acestea sunt disponibile în zonele: Piața Centrală, Direcția de Taxe și Impozite Locale (DITL), Biserica „Sf. Ilie”, Serviciul Public Comunitar Regim Permise și Înmatricularea Vehiculelor, Gară, Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, Liceul „Alexandru cel Bun”, Primăverii (intersecțiile cu str. Prieteniei și str. Octav Onicescu) și Piața Viilor.

Tichetele pot fi achiziționate cu instrumente moderne, cu cardul, cu bancnote sau monede iar aparatele eliberează și rest.

Biletele se validează ulterior în autobuz, atât la șoferi cât și la aparatele montate.

„Deocamdată, tichetele sunt valabile doar pentru traseele din oraș, pe liniile BT 01 și BT 02”, a precizat primarul Cosmin Andrei.

Automatele fac parte din proiectul de modernizare a transportului public al municipiului, care a debutat cu introducerea în circulație a autobuzelor electrice.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO Gina Poenaru)