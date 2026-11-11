Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » BOTOȘANI: Automate pentru tichete de călătorie cu mijloacele de transport în comun

BOTOȘANI: Automate pentru tichete de călătorie cu mijloacele de transport în comun

BOTOȘANI: Automate pentru tichete de călătorie cu mijloacele de transport în comun

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 06:25 / actualizat: 11 noiembrie 2026, 7:27

Începând de marți, 10 noiembrie 2026, botoșănenii au la dispoziție mecanisme moderne și rapide pentru achiziționarea unui bilet de călătorie cu mijloacele de transport în comun.

Au fost puse în funcțiune 10 automate, în stațiile de autobuz inteligente cu panouri digitale de informare.

Acestea sunt disponibile în zonele: Piața Centrală, Direcția de Taxe și Impozite Locale (DITL), Biserica „Sf. Ilie”, Serviciul Public Comunitar Regim Permise și Înmatricularea Vehiculelor, Gară, Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, Liceul „Alexandru cel Bun”, Primăverii (intersecțiile cu str. Prieteniei și str. Octav Onicescu) și Piața Viilor.

Tichetele pot fi achiziționate cu instrumente moderne, cu cardul, cu bancnote sau monede iar aparatele eliberează și rest.

Biletele se validează ulterior în autobuz, atât la șoferi cât și la aparatele montate.

„Deocamdată, tichetele sunt valabile doar pentru traseele din oraș, pe liniile BT 01 și BT 02”, a precizat primarul Cosmin Andrei.

Automatele fac parte din proiectul de modernizare a transportului public al municipiului, care a debutat cu introducerea în circulație a autobuzelor electrice.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO Gina Poenaru)

Etichete:
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță câștigătorii Concursului internațional de texte dramatice și scenarii de film pentru copii „Cetatea Copiilor”
Prim plan miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:42

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță câștigătorii Concursului internațional de texte dramatice și scenarii de film pentru copii „Cetatea Copiilor”

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță câștigătorii Concursului internațional de texte dramatice și scenarii de film pentru...

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță câștigătorii Concursului internațional de texte dramatice și scenarii de film pentru copii „Cetatea Copiilor”
Investiție de peste 159 de milioane de euro pentru rețelele de apă și canalizare din județul Botoșani
Prim plan miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:40

Investiție de peste 159 de milioane de euro pentru rețelele de apă și canalizare din județul Botoșani

Cel mai mare proiect de utilități publice din istoria județului Botoșani a intrat oficial în linie dreaptă. Documentația tehnică pentru...

Investiție de peste 159 de milioane de euro pentru rețelele de apă și canalizare din județul Botoșani
Sancţiunile comerciale împotriva Rusiei ar trebui aplicate unitar în toate ţările UE
Prim plan miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:34

Sancţiunile comerciale împotriva Rusiei ar trebui aplicate unitar în toate ţările UE

Sancţiunile comerciale împotriva Rusiei trebuie aplicate unitar în toate ţările Uniunii, pentru a avea un impact ridicat, este concluzia unui...

Sancţiunile comerciale împotriva Rusiei ar trebui aplicate unitar în toate ţările UE
Răzvan Dincă, PDG al SRR: Digitalizare 2.0 la Radio
Prim plan miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:26

Răzvan Dincă, PDG al SRR: Digitalizare 2.0 la Radio

Senatorii și deputații au validat, în plenul reunit, propunerile pentru funcțiile de președinte – director general ai Radioului și...

Răzvan Dincă, PDG al SRR: Digitalizare 2.0 la Radio
Prim plan miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:25

Prosumatorii vor beneficia de compensarea lunară a energiei livrate în rețea

Prosumatorii vor beneficia de compensarea lunară a energiei livrate în rețea, potrivit noii metodologii aprobate de Autoritatea Națională de...

Prosumatorii vor beneficia de compensarea lunară a energiei livrate în rețea
Prim plan miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:20

Nicușor Dan: Situația financiară a României trebuie privită cu calm

Nivelul de trai al populației a scăzut în ultimul an, iar lunile fără un executiv au însemnat pierdere de timp prețios, a recunoscut...

Nicușor Dan: Situația financiară a României trebuie privită cu calm
Prim plan miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:17

G-FEST aduce 15 standuri interactive la Iulius Mall: trei zile pline de activități și demonstrații pentru tineri

Viața de elev sau student nu înseamnă doar ore, proiecte și examene, ci și experiențe prin care îți descoperi pasiunile, cunoști oameni cu...

G-FEST aduce 15 standuri interactive la Iulius Mall: trei zile pline de activități și demonstrații pentru tineri
Prim plan marți, 10 noiembrie 2026, 21:38

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost încadrată în clasa întâi de performanță la nivel național

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași confirmă statutul de lider în excelența academică. Instituția a fost...

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost încadrată în clasa întâi de performanță la nivel național