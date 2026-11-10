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Radio România are un nou Consiliu de Administraţie

Radio România are un nou Consiliu de Administraţie

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 18:56 / actualizat: 11 noiembrie 2026, 6:29

UPDATE – Plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului României a validat noii membri ai Consiliilor de Administrație de la Radio și TVR. Lista pentru Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) a fost adoptată cu 360 de voturi pentru și 15 împotrivă, iar cea pentru Societatea Română de Televiziune (SRTV) cu 368 de voturi pentru și 12 împotrivă.

Membrii Consiliului de Administraţie al SRR au fost avizaţi, marți dimineață, de către comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu excepția lui Adrian Naidin propus de S.O.S. România, care a primit aviz negativ.

În urma votului din plen, Consiliul de Administraţie al SRR are următoarea componenţă: Ruxandra Ileana Săraru, Radu Bogdan Herjeu și Răzvan Ioan Dincă, din partea PSD; Maria Țoghină și Sorin Bejan, din partea AUR; Diana Ștefana Baciuna, din partea PNL; Alexandra Coliban, din partea USR; Bodoczi Annamária din partea UDMR. Își păstrează pozițiile din fostul CA Ruxandra Georgeta Gheorghe, din partea Grupului Minorităţilor Naţionale; Dragoş Gabriel Pătlăgeanu, din partea Preşedintelui României; Nadina Ioana Dogioiu, din partea Guvernului; Marius Dorian Tănase şi Nicoleta Viorica Balaci din partea salariaţilor SRR.

Propus Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, Răzvan Ioan Dincă a fost validat de plenul reunit al Parlamentului.

În aceeași ședință au fost aleși și noii membri ai conducerii Societății Române de Televiziune. Sorina Ruxandra Matei a fost validată președinte director general al televiziunii publice.

Rador

Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc marţi, începând cu ora 12:00, în şedinţă de plen comun pentru a desemna noi membri ai Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, precum şi un consilier de conturi care să exercite atribuţiile de preşedinte al Curţii de Conturi.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis săptămâna trecută declanşarea procedurilor pentru desemnarea unor membri ai Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.

Audierea candidaţilor pentru aceste funcţii propuşi de partidele parlamentare urmează să aibă loc marţi, începând cu ora 9:30, în Comisiile pentru cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Interimatele directorilor SRTV, Sorina Matei, şi SRR, Răzvan Dincă, expiră în această săptămână.

Potrivit unor surse politice, Sorina Matei va fi susţinută de AUR pentru a rămâne preşedinte-director general la Societatea Română de Televiziune, iar Răzvan Dincă va fi susţinut de PSD pentru a rămâne preşedinte-director general la Societatea Română de Radiodifuziune.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat luni că pentru numirea, în plenul Parlamentului, unor membri în Consiliile de Administraţie ale SRTV şi SRR a existat ‘o înţelegere între partide’.

Întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă prin votul pentru membrii SRR şi SRTV va fi testată o anumită majoritate în Parlament, Peiu a spus: ‘Este o înţelegere între partide’.

Potrivit senatoarei Cristina Dumitrescu, propunerile AUR pentru SRTV sunt: Sorina Matei şi Cora Muntean (titulari) şi Titi Dincă şi Rafael Udrişte (supleanţi), iar la SRR – Maria Ţoghină şi Sorin Bejan (titulari) şi Cristian Curte şi Maria Ribana Pătraşcu-Cornaciu (supleanţi). AGERPRES/FOTO arhivă

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