Nicușor Dan: Situația financiară a României trebuie privită cu calm

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 06:20

Nivelul de trai al populației a scăzut în ultimul an, iar lunile fără un executiv au însemnat pierdere de timp prețios, a recunoscut președintele Nicușor Dan în prima conferință de presă de după instalarea noului guvern cu puteri depline.

Șeful statului a vorbit despre situația financiară a țării, a explicat de ce a refuzat să aducă AUR la guvernare, a afirmat că alegerile anticipate ar fi dus la o prăbușire economică rapidă și a calificat drept iluzorie ideea că PNL și USR ar fi putut guverna fără susținerea PSD.

Redactorul RRA, Oana Bâlă a urmărit explicațiile date de președinte timp de aproape trei ore. Situația financiară a României trebuie privită cu calm, dar este obligatoriu ca traiectoria fiscală să fie menținută, a declarat președintele Nicușor Dan și a precizat că orice abatere de la această traiectorie înseamnă că România nu este credibilă și riscă să nu își poată plăti datoriile.

Șeful statului a explicat că România are un deficit bugetar de 150 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 2.500 de km de autostradă construiți de la zero sau construirea a 45 de spitale regionale.

Președintele a vorbit și despre analiza agențiilor de rating și ce s-ar întâmpla dacă acestea ar face o evaluare negativă.

Fondurile de investiții și cele de pensii s-ar putea retrage din România, ne-am împrumuta mai scump, iar redresarea nu s-ar putea produce mai devreme de şase-şapte ani.

Nicușor Dan a explicat și de ce nu a fost de acord ca AUR să vină la guvernare, pentru că este considerat un partid populist și izolaționist, iar în opinia președintelui, venirea acestei formațiuni la putere ar fi condus la retrogradarea rapidă a ratingului de țară.

Potrivit șefului statului, AUR nu prezintă încredere pentru că nu are un plan de țară sustenabil, ar putea crea conflicte instituționale, iar liderii formațiunii au făcut numeroase declarații împotriva partenerilor externi ai țării noastre.

Pe de altă parte, președintele României nu este de acord cu abordarea PNL și USR privința unui eventual sprijin din partea sa pentru a prelua guvernarea.

El a menționat că pentru a conduce o țară, trebuie să ai 50% și niciun președinte dintr-o țară democratică nu poate să suplinească diferența dintre 30% și 50%, la fel nu poate împiedica o moțiune de cenzură.

În acest mod, șeful statului a explicat de ce este o iluzie că PNL și USR, în configurația actuală din parlament, ar fi putut să guverneze fără un dialog cu PSD, chiar dacă ar fi avut susținerea sa.

Conferința de presă a durat mai mult de două ore și jumătate, iar președintele a răspuns mai multor întrebări. A spus că va anumi șef la serviciile secrete când va exista o majoritate în parlament care să susțină acest lucru, dar și că vede o dinamizare a activității parchetelor și consideră că numirea procurorilor șefi în funcții a fost una bună.

Rador/FOTO captură video